جزئیاتی از «شهر انسانی» رژیم صهیونیستی برای تسریع آوارگی فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق طرح رژیم صهیونیستی که توسط رسانه‌های عبری گزارش شده است این شهر ادعایی روی ویرانه‌های رفح، در جنوب نوار غزه، در مرز با مصر ساخته خواهد شد. این در حالی است که تل‌آویو از هفت اکتبر ۲۰۲۳ به طور مداوم جنگ ویرانگری را علیه نوار غزه آغاز کرده و همزمان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان برای پنجمین ماه خودداری می‌کند.

طرح جدید

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز جمعه در مورد این شهر گزارش داد که یک دانشگاهی صهیونیستی و یک مقام سازمان ملل آن را «زندانی برای فلسطینی‌ها» توصیف کردند.

این کانال گزارش کرد «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گذشته این طرح را اعلام کرد و گفت: «یک شهر بشردوستانه تأسیس خواهد شد و ۶۰۰ هزار فلسطینی به آن منتقل خواهند شد. هرکس که وارد شهر می‌شود، نمی‌تواند آن را ترک کند و ورود از طریق گیت‌ها بدون حضور اعضای حماس خواهد بود.»

این کانال عبری با اشاره به مذاکراتی که از یکشنبه گذشته به میزبانی دوحه برگزار شده است، به نقل از کاتس گزارش کرد: «ارتش اسرائیل قادر خواهد بود در طول آتش‌بس (احتمالی) ۶۰ روزه با حماس، این شهر بشردوستانه را بسازد.»

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز جمعه فاش کرد که «در عین حال، اسرائیل قصد دارد از این شهر بشردوستانه برای تشویق ساکنان غزه به مهاجرت استفاده کند. امیر برعام، مدیرکل وزارت جنگ و معاون سابق رئیس ستاد ارتش، رهبری این طرح را بر عهده دارد و در حال حاضر آن را تبلیغ می‌کند.»

این کانال گزارش کرد «هدف از این شهر، دور کردن مردم از حماس، ایجاد سازوکارهایی برای تشویق مهاجرت داوطلبانه و ایجاد یک نظم مدنی جدید است.»

مصر و اردن، همسایگان فلسطین، طرح کوچ اجباری پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را که رژیم صهیونیستی هم از آن حمایت می‌کند، رد کرده‌اند. ترامپ این طرح را در ماه ژانویه پیشنهاد کرد. او این طرح را در ماه فوریه، مارس، آوریل و مه و همچنین چند روز پیش در حضور «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید تکرار کرد.

رد این طرح از سوی مصر و اردن، حمایت گسترده اعراب و سازمان ملل و اتحادیه اروپا را که آرزوی ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را دارند، به همراه داشته است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش می‌دهد که «این شهر بین کریدور فیلادلفیا و جاده موراگ واقع خواهد شد که توسط ارتش کنترل می‌شود و به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترل عملیاتی بر آن داشته باشد.»

در این گزارش آمده است، این شهر «شامل مجموعه‌ای عظیم از اردوگاه‌ها و سازه‌های دائمی خواهد بود. زیرساخت‌ها در آنجا ساخته خواهند شد و اسرائیل با هدف آوردن فلسطینی‌ها به این منطقه، بیشتر کمک‌های بشردوستانه‌ای را که به نوار غزه سرازیر می‌شود، در آنجا متمرکز خواهد کرد»

جنایت جنگی

به گزارش همین کانال، علاوه بر «مشکلات عملیاتی و فشارهای دیپلماتیک، طرح جدید اسرائیل همچنین سوالات حقوقی دشواری را مطرح می‌کند و ممکن است کوچ اجباری ساکنان به داخل شهر گرفته تا ممنوعیت خروج از آن و افزایش مهاجرت به خارج از غزه، قوانین بین‌المللی را نقض کند».

در این گزارش از «پروفسور یووال شانی»، رئیس دپارتمان حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه عبری، نقل شده است: «از منظر حقوق بین‌الملل، این یک برنامه غیرقانونی است. مشکل، در درجه اول، جابه‌جایی اجباری مردم در یک منطقه جنگی نیمه خالی است و این چیزی است که به طور کلی توسط قانون مجاز نیست».

او افزود که «تشویق فلسطینی‌های غزه به نقل مکان به این شهر تنها با هدایت کمک‌های بشردوستانه به آنجا، طبق قوانین بین‌المللی نوعی اجبار محسوب می‌شود و با توجه به اینکه آنها قبلاً چندین بار در طول جنگ از مکانی به مکان دیگر تخلیه شده‌اند، وضعیت حقوقی دشوار است.»

شانی گفت: «مسئله دوم که مشکلات حقوقی ایجاد می‌کند، مسئله جلوگیری از خروج آنها از شهر است، همانطور که توسط وزیر جنگ اعلام شد. موضوع جلوگیری از خروج فلسطینی‌ها از شهر در این طرح، غیرقانونی است. زیرا زندانی کردن مردم، خلاف قوانین بین‌المللی است.»

او خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، تشویق جمعیت فلسطینی به مهاجرت از غزه نیز از منظر حقوقی بین‌المللی مشکل‌ساز است. شما نمی‌توانید مردم را مجبور یا تشویق به ترک آنجا کنید.»

شانی با هشدار در مورد پیامدهای احتمالی اجرای این طرح افزود: «برخی از جنبه‌های آن ممکن است تحت شمول قوانین کیفری بین‌المللی قرار گیرد و قانون ممکن است آن را جنایت جنگی بداند. این می‌تواند جبهه حقوقی دیگری را برای اسرائیل باز کند.»

از سوی دیگر، تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اکثر این تخلفات احتمالی، به ویژه ممنوعیت ورود و خروج از شهر را تأیید کرد و گزارش کرد «طبق طرحی که به مدیر کل وزارت جنگ، واگذار شده است، شهر جدیدی که قرار است ساخته شود، تقریباً ۶۰۰ هزار فلسطینی را در خود جای خواهد داد. آنها قبل از ورود، مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و هر کسی که وارد شود، اجازه خروج نخواهد داشت.»

تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی گزارش داد: طبق این طرح، تمام فلسطینی‌های نوار غزه به شهر جدید منتقل خواهند شد. طبق مدلی که ساخته شده است، ارتش اسرائیل کمک یا غذا را توزیع نخواهد کرد، بلکه «فقط منطقه را از راه دور ایمن خواهد کرد و اسرائیل تلاش خواهد کرد تا کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را برای مسئولیت توزیع کمک و غذا به کار گیرد.»

طبق این گزارش و به گفته منابع، این موضوع پیشرفت مذاکرات را متوقف کرده است و حماس به شدت با آن مخالف است». این شهر و بهره‌برداری از آن در سال اول تقریباً ۲۰ میلیارد شِکِل (بیش از ۶ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت.

اصرار رژیم صهیونیستی بر حفظ کنترل بر این منطقه که بین کریدور فیلادلفیا در مرز مصر و غزه و کریدور موراگ که رفح را از خان یونس جدا می‌کند، واقع شده است، همچنان نقطه عطفی در اختلاف در مذاکرات غیرمستقیم در دوحه، پایتخت قطر، است.

حماس می‌خواهد رژیم صهیونیستی به مواضعی که قبل از فروپاشی آتش‌بس در ۱۸ مارس داشت، یعنی به کریدور فیلادلفیا، عقب‌نشینی کند، تل‌آویو اصرار دارد که پس از تخریب رفح، کنترل آن را حفظ کند.

مخالفت سازمان ملل با «شهر انسانی»

این طرح همچنین با رد بین‌المللی روبه‌رو است. «فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا)، روز چهارشنبه در پستی در پلتفرم ایکس اظهارداشت: «طبق اظهارات مقامات اسرائیلی، قصدی برای جابه‌جایی اجباری گسترده جدید فلسطینیان در غزه به سمت رفح وجود دارد».

وی افزود: «این امر منجر به ایجاد اردوگاه‌های عظیم و پرجمعیت در مرز با مصر برای فلسطینیانی خواهد شد که نسل‌هاست از آوارگی رنج برده‌اند. همچنین فلسطینیان را از هرگونه امیدی برای آینده‌ای بهتر در سرزمین مادری خود محروم خواهد کرد».

کمیسر کل آنروا تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم و در این آوارگی اجباری گسترده همدست باشیم.»

سازمان ملل متحد همچنین این شهر ادعایی را به عنوان یک «زندان» توصیف کرد. «تمارا الرفاعی»، مدیر روابط عمومی و اطلاعات عمومی آنروا روز پنجشنبه در بیانیه‌های مطبوعاتی گفت که نامیدن این مکان به عنوان «شهر بشردوستانه» «توهین به اصل بشریت است، زیرا هیچ جنبه بشردوستانه‌ای در آن وجود ندارد و این شهر هیچ ارتباطی با بشریت ندارد.»

او معتقد است گرد آوردن ۶۰۰ هزار فلسطینی غزه در این مکان در مرحله اول و سپس کل جمعیت بیش از دو میلیونی آن در یک فضای باریک تحت کنترل شدید نیروهای صهیونیستی «غزه را که قبلاً به عنوان بزرگترین زندان روباز جهان شناخته می‌شد، به شلوغ‌ترین و تحت نظارت‌ترین زندان روباز جهان تبدیل خواهد کرد.»

