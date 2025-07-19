به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تام براک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل و «احمد الشرع» رئیس جمهور سوریه با پشتیبانی آمریکا به توافقی برای آتش‌بس در سوریه دست یافته‌اند.

به گفته براک، این توافق مورد حمایت ترکیه، اردن و دیگر کشورهای همسایه نیز قرار گرفته است.

وی همچنین از تمامی گروه‌های قومی و مذهبی از جمله دروزی‌ها، بادیه‌نشین‌ها و اهل سنت خواست تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و در راستای شکل‌گیری هویت جدید و یکپارچه سوری، در کنار دیگر اقلیت‌ها همکاری کنند.

در تحولات مربوط به سوریه، ریاست‌جمهوری دولت موقت این کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای مسئول در حال اعزام یگان‌هایی برای پایان دادن به درگیری‌ها در استان سویدا هستند و این اقدام، همزمان با مراحل سیاسی برای حل‌وفصل بحران در حال انجام است.

