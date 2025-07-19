به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که درگیری‌ها در استان سویدا سوریه با وجود اجرایی شدن آتش بس، ادامه دارد، نیروهای امنیتی سوریه استقرار در مناطق مختلف استان را آغاز کردند.

رسانه‌های سوری از تداوم درگیری‌ها در این استان خبر دادند و نوشتند که نیروهای امنیت داخلی در روستای «ولغا» در ریف غربی سویدا و روستای «المزرعه» در حال استقرار هستند.

پیش از این، «توماس باراک» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اعلام کرده بود که توافق آتش‌بس میان دمشق و رژیم صهیونیستی حاصل شده است.

طبق گفته باراک، این توافق با مشارکت مستقیم «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «احمد الشرع» سرکرده «هیئت تحریر الشام» که خود را رئیس دولت موقت سوریه می‌خواند و با حمایت آمریکا، ترکیه، اردن و دیگر کشورهای همسایه منعقد شده است.

استان سویدا در جنوب سوریه طی روزهای گذشته شاهد یک درگیری مسلحانه میان گروه‌های دروزی و عشایر اهل سنت بود که با مداخله رژیم صهیونیستی و ورود عناصر وابسته به جولانی به آن، این درگیری‌ها تشدید شد.

