به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیتالله سیدعلی اصغر دستغیب در جلسه جامعه روحانیت شیراز که به میزبانی حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین رجایینسب رئیس کل دادگستری فارس در مجتمع شهید قدوسی برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیتالله موحد و شهید غلامحسین غیبپرور، اظهار کرد: تاکید حضرت آقا درگذشته و حال یادآوری این آیه شریفه «إِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدینِ» است که موضوع داستان حضرت موسی و نیل بود.
وی بیان کرد: در مواردی مانند طوفان الاقصی، لانه جاسوسی و غیره که پیش آمده، برخی شبهاتی را مطرح کردند که کاش اینکار نمیشد تا اینقدر آسیب نبینیم، برخی هم بیان میکنند که نصرت الهی کجاست؟ البته که افراد با ایمان در انتظار نصرت الهی هستند در یکی از جلسات نیز عرض کردم برخی میفرمایند نصرت الهی کجاست، بیان شده که میفرمایند پیشینیان شما اینقدر شدت به نهایت میرسید که خود آن پیامبر و اصحاب میگفتند متی نصرالله؟ یکی از مسائلی که فکر میکنم لازم است به مردم یادآوری شود، مسائل آیات و روایت برای تقویت ایمان و استقامت بیشتر است.
رئیس جامعه روحانیت شیراز افزود: مکرر قرآن پاسخ داده است، اگر چنانچه به شما آسیبی رسید به طرف مقابل هم ببیند چهها رسیده است، اگر چنانچه به شما آسیبهایی رسیده متوجه باشید که مانند آن و گاهی هم افزونتر برای آنان بوده است، همین اموری که گاهی هم بحث میشود که ضربههایی که دشمن خورده است، مهمتر آن ضربههایی است که عالمگیر شد، حرکت ضد ظلم و شناخته شدن مظلوم در دنیا به وجود آمده و جهان نیز برای ظهور آماده میشود.
وی خاطر نشان کرد: آمادگی مردم ایران برای وحدت، انسجام و اتحاد موضوعی است که نباید آن را دست کم گرفت، از این رو هم خودمان و هم دیگران را باید تذکر دهیم که نباید به هر بهانه و یا به هر صورت بخواهیم ایجاد تفرقه و اختلاف کنیم، یکی از وظایف این است که خودمان با هم همدلی داشته باشیم، اگر بحثهایی است که درون ما است و ذهنیتهایی داریم باید بین خود حل کنیم، و هم اینکه دیگران را توصیه کنیم به الفت و همدلی و اینکه تداوم آن را متوجه باشیم. نگذاریم مجددا بعضیها اتحاد و همدلی را بشکنند. گاهی در همین شرایط میشود بعضیها که اقتضائاتی را داشتهاند کنار بگذارند و وارد شوند اگر توام با صدق و اخلاص باشد و بنای بر این باشد که جبران کنند و رابطه همراهی و همگامی داشته باشند جای این است که سعی کنیم این همراهی و همدلی و همگامی را حفظ کنیم و توسعه دهیم.
