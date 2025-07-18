به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حدائق در پی ارتحال آیت‌الله موحد پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است؛

«إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

ارتحال آیت‌الله حاج شیخ علی شیخ موحد عالم پارسا و فقیه اهل‌بیت(ع) سبب تألم و تأثر فراوان گشت.

ایشان عمر با برکت خویش را در راه نشر آموزه های اهل‌بیت(ع) و خدمت به مؤمنین و حوزه علمیه صرف کردند. مجاهدت های ایشان در مبارزه با طاغوت و تلاش های بی وقفه در امر تعالی فرهنگ و تبلیغ معارف اهل بیت(ع) پس از انقلاب از او چهره ای کم نظیر ساخت که اکنون جای خالی ایشان در جامعه ما بیش از هر چیزی احساس می شود.

ایشان که سالها در کرسی تدریس حوزه علمیه شیراز و مدرسه علمیه آقاباباخان به تربیت طلاب پرداختند و همزمان در مسیر پیروزی انقلاب گام نهادند، اجر و پاداش مجاهد فی سبیل الله را دارند و إن شاء الله از درگاه الهی متنعم خواهند بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت معظم له و آقازادگان محترم، علما و روحانیون شهر شیراز از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل خواهانم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

علیرضا حدائق

۲۵ تیرماه ۱۴۰۴

.......................

پایان پیام