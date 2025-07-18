اکنون زمان بیان و تأکید بر گفتمان انقلابی است/ انسجام ملی، نقشه شوم دشمنان را نقش برآب کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در صد و سوّمین نشست «جهاد تبیین» و جلسه پنجم از مبحث «تبیین ابعاد جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی آمریکایی علیه ایران اسلامی»، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی، عامل بیثباتی در منطقه میباشد، اما ایران به لنگرگاه ثبات منطقه و جریان انرژی در دنیا تبدیل شده است، تا زمانی که انسجام ملی و زیرساختهای آن وجود داشته باشد، امکان پیروزی دشمن وجود ندارد.
انسجام ملی، باعث نقش بر آب شدن نقشه شوم دشمنان شد
براساس گزارش خبرنگار ابنا از شیراز، تولیت آستان مقدس احمد بن موسی(ع) شکلگیری انسجام ملی را یکی از بزرگترین دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه دانست و افزود: این انسجام بخش مغفول نقشه حمله دشمن به ایران است که نه تنها استکبار به آن توجهی نداشت بلکه عکس آن را در ذهن خود ثبت کرده بود؛ میپنداشت در ایران همه چیز سست شده و ارکان نظام نیز متزلزل گردیده است و تنها چند مسئول و مهره کلیدی باقی مانده که اگر آنها از بین بروند همه چیز طبق نقشه پیش خواهد رفت و میتوانند ایران اسلامی را تنها ظرف چند روز اشغال کنند و به تغییر نظام بپردازند، اما همه چیز عکس شد و با یک صخره سنگین و نفوذ ناپذیر روبرو شدند و با شکلگیری انسجام میلیونی ایرانیان، نقشه شوم آنان فرو پاشید.
سفر ژنرال هایزر به ایران؛ نخستین نقشه آمریکا برای براندازی
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، با بیان اینکه هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا به پشتیبانی کشورهای اروپایی، مدتی طولانی بر روی نقشه براندازی نظام اسلامی کار کرده بودند، گفت: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز چندین نقشه سهمگین برای از بین بردن این نظام از سوی دشمنان طراحی شده است؛ نخست، کودتای ارتش در ابتدای انقلاب میباشد که ژنرال هایزر در کتاب «ماموریت در تهران»؛ به بیان خاطرات خود در این رابطه میپردازد و در این زمینه انسان یقین پیدا میکند که ماموریت اصلی هایزر در یک ماه پایانی قبل از پیروزی انقلاب این است که با توجه به ناامیدی استکبار از محمدرضا پهلوی و اطلاع از این موضوع که باقی نخواهد ماند، در نتیجه به سمت ارتش رو آورده و وارد یک فاز نظامی شده است؛ -همچنان که قبلاً هم در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ این کار را انجام داده بودند و از آن نتیجه گرفته بودند- هایزر، جانشین فرماندهی ناتو در اروپا را به ایران احضار میکنند، آن هم بدون اطلاع شاه، وی هدف خود را حفظ انسجام ارتش بیان میکند که عنداللزوم بتوانند از این قدرت استفاده کنند. هایزر یک ماه در ایران حضور دارد و روزی چندین ساعت در ستاد مشترک ارتش با تمام فرماندهان نظامی جلسه برگزار میکند و در نهایت به این نتیجه میرسد که هیچ امیدی به ارتش ایران نیست و این سیستم از هم پاشیده است و فرماندهان روحیه خود را از دست داده و ناامید شدهاند و دائماً صحبت از فرار میکنند، و به این صورت این ماموریت با شکست روبرو میشود.
حجت الاسلام کلانتری اظهار کرد: هم زمان با این اتفاق و مصادف با روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷، زمانی که ستاد مشترک ارتش به اشغال مردم درآمد، جمعی از مستشاران نظامی آمریکا به محاصره مردم در میآیند. ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران این موضوع را در کتاب «مامورت در ایران»؛ بیان میکند که چگونه توانستند با کمک ابراهیم یزدی آنان را نجات بدهند و به سفارت منتقل کنند. سولیوان در این کتاب بیان میکند که در این زمان از کاخ سفید تماسی دریافت کرد مبنی بر اینکه احتمال پیروزی کودتا در ایران چقدر است؟ که این احتمال از سمت ایشان ۵ درصد اعلام شد. این اولین نقشه برای براندازی انقلاب اسلامی ایران بود. بسیار طبیعی بود که آنان بخواهند از سلطنت و شاه دست بکشند اما ایران را برای خود حفظ کنند آن هم با کودتا که موفق نشدند.
توطئه های آمریکا برای استحاله و براندازی انقلاب اسلامی ایران
استاد دانشگاه تهران، گفت: دومین گام آمریکاییها و متحدانش برای از بین بردن انقلاب، آوردن لیبرال ها در رأس کشور بود؛ یعنی دولت بازرگان و بعد هم بنی صدر، که در آن هم شکست خوردند.
وی در ادامه به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مطالعه کتاب «ایستگاه خیابان روزولت»؛ اشاره کرد و گفت: در این کتاب قصه اشغال لانه جاسوسی و اسارت مستشاران آمریکایی دقیق و روان توضیح داده شده است. سومین گام، جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران و چهارمین نقشه و برنامه آمریکا و متحدان این رژیم برای از بین بردن انقلاب اسلامی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است.
هجمه رژیم صهیونیستی به ایران، از نقاط عطف انقلاب اسلامی
وی با بیان اینکه هجمه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی ایران میباشد، گفت: یکی از دستاوردهای این اتفاق، شکلگیری انسجام میلیونی و ملی ایرانیان میباشد که در نوع خود کم نظیر است، در طول این نیم قرن اخیر فقط چند نمونه از این نوع انسجام ملی در تاریخ ایران شکل گرفته است.
بر هم زدن محاسبه غلط استکبار جهانی، نخستین دستاورد انسجام ملی ایرانیان
حجت الاسلام کلانتری، در ادامه به بیان نتایج و دستاوردهای این انسجام ملی پرداخت و گفت: اولین نتیجه این انسجام این است که محاسبه غلط استکبار جهانی را کلاً بر هم زد؛ محاسبه غلط آنان این بود که چندین نفر از مسئولین و پایگاههای نظامی را مورد هدف قرار میدهند و با از بین رفتن این پایگاهها همه چیز طبق نقشه آنان پیش خواهد رفت. تصور میکردند که نظام مانند ساختمانی است که فقط چند ستون از آن باقی مانده و با زدن آنها ساختمان از بین میرود، و به خیال خام خودشان با انجام این طرح و نقشه، مردم خودشان کار تغییر نظام را انجام میدهند. اولین دستاورد انسجام ملی بعد از هجمه و تجاوز رژیم صهیونیستی این بود که همه نقشهها را از بین برد، یعنی قرار بود که همه مردم به سمت نظام سنگ پرتاب کنند اما برعکس شد و همه آن سنگها را به سمت رژیم صهیونیستی پرتاب کردند و نقشههای آنها به هم ریخت.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) در ادامه به آیات ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره کهف اشاره کرد: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا* الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا»؛ « بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ * آنهایی که کوششان در زندگی دنیا تباه شد و میپنداشتند کاری نیکو میکنند». برخی از افراد فکر میکنند که خیلی کارشان دقیق میباشد، اما محاسبات آنها در واقع بسیار غلط است و در نتیجه «خَسِرَ الدُّنْیا وَالاْآخِرَة» میشوند و همه چیز غلط از آب در میآید.
یکدست شدن و اتحاد مردم علیه آمریکا و اسرائیل
استاد دانشگاه تهران، دومین نتیجه انسجام ملی مردم ایران را یکدست و متحد شدن ایران اسلامی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: در نماز جمعه بعد از شهادت سرداران بزرگ ما توسط رژیم سفّاک صهیونی، که هنوز جمهوری اسلامی ایران پاسخ این جنایت را آغاز نکرده بود، جمعیتی تقریباً دو برابر نسبت به هفتههای قبل در این تجمع عبادی سیاسی حضور داشتند، و به صورت خودجوش و پرشور علیه آمریکا و اسرائیل شعار میدادند و نیاز نبود که کسی بخواهد در این زمینه برای آنها صحبت بکند. یعنی کار غلطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادند باعث شد که دولتمردان، رزمندگان دفاع مقدس، اندیشمندان، دانشگاهیان و عموم مردم، همه یک مشت گره کرده در دهان استکبار جهانی شوند و این حقیقتاً یکی از دستاوردهای این انسجام میلیونی و ملی میباشد.
وی ادامه داد: اگر قرار بود که فقط نیروهای نظامی با دشمن مقابله کنند و مردم به دنبال کار دیگری باشند، این موضوع به هدف و نتیجه اصلی خود نمیرسید. بعضیها بیان میکنند که مردم همیشه از مسئولین جلوتر میباشند و در این زمینه و در این جنگ ۱۲ روزه هم نشان دادند که حقیقتاً از مسئولین جلوتر هستند، یعنی مردم، الهامبخش مسئولین شدند و به دستگاهها روحیه دادند و به این ترتیب سوخت اصلی موشکها را مردم از ابتدا فراهم کردند که از همان شب پاسخ ایران به حمله و جنایت رژیم منحوس اسرائیل شروع شد. آن حرکت و قیام مردمی باعث شد که تمام دستگاههای نظام یک دست با انسجام کامل در مقابل دشمن بایستند و هیچ فکر و دغدغهای نسبت به پشت سر خود نداشتند و از این بابت خیالشان راحت بود.
حمایتهای منطقهای از کشور، سوّمین دستاورد انسجام ملی ایرانیان
استاد دانشگاه تهران، سوّمین دستاورد انسجام ملی مردم ایران را دستاورد منطقهای دانست و گفت: این موضوع بسیار جدی است، تمام کشورهای دنیا، سیاستمداران و تصمیمگیرها وقتی که میخواهند پشت سر یک کشوری قرار بگیرند، ابتدا فضا را رصد میکنند، اگر مساعد بود، از آن کشور حمایت میکنند در غیر این صورت این کار را نخواهند کرد؛ اینکه به طور مثال، مجلس شورای ملی پاکستان به اتفاق آرا پشت سر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد یا اینکه ترکیه با اینکه احزابهای ضد یکدیگر در مجلس فراوان دارد و هیچگاه هم با یکدیگر به اجماع نمیرسند، اما یک بار در بین آنها اجماع به وجود آمد و آن هم در پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ۱۲روزه بود، حتی بدون یک رای مخالف و همه صددرصد از ایران پشتیبانی کردند و این اتفاق نادری است. سازمان کشورهای اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس و سایر سازمانها یکپارچه از ایران اسلامی حمایت کردند و این یکی از بزرگترین دستاوردهای انسجام ملی است. کشورهای متعدد، زمانی که شاهد باشند که یک ملت، یکپارچه در کنار هم، دست به دست هم دادهاند، آنها هم پشت سر این کشور قرار میگیرند تا برای خودشان اعتبار کسب کنند، که این خود نیز باعث افزایش قدرت یک نظام میشود.
ناکامی تبلیغات سوء استکبار جهانی علیه کشور
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، چهارمین دستاورد این انسجام ملی را از بین رفتن بافتههای چند دهه اخیر مستکبرین دنیا علیه ایران اسلامی دانست و گفت: به لطف پروردگار و به برکت خون شهدا، تمام تبلیغات سوء استکبار جهانی علیه ایران با این اتحاد و انسجام ملی از بین رفت. به رغم اینکه آنان با تبلیغات بیان میکردند که ایران یک کشور جنگ افروز میباشد، با اینکه ما خودمان در جنگ تحمیلی مورد هدف قرار گرفته بودیم و این باعث شد که این موضوع از اذهان پاک شود، ولی باز به صورت جدی و مداوم تبلیغ میکردند که ایران ممکن است هر لحظه یک جنگی را شروع کند، اما همه دنیا این را مشاهده کردند که ما خود مورد حمله و تهاجم دشمن قرار گرفتیم. یا این تبلیغ که ایران عامل تزلزل و بیثباتی در منطقه میباشد، اتفاقاً با این جنگ ۱۲ روزه کل منطقه متوجه شدند آن رژیمی که باعث بیثباتی در منطقه میباشد، رژیم صهیونیستی است. این را همه کشورهای منطقه متوجه شدند و علت حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی ایران، یک بخش مربوط به این موضوع میباشد، اینکه همه متوجه شدند که آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که باعث بیثباتی درمنطقه میباشند.
ایران به لنگرگاه ثبات منطقه تبدیل شده است
استاد دانشگاه تهران، گفت: بارها شنیده شده است که ایران میخواهد امپراتوری گذشته خود را مجدداً احیا کند، اگر قرار بود این اتفاق بیفتد حال باید ایران تنگه هرمز را میبست و کشورهای اطراف را بمباران میکرد و بسیاری از اتفاقات دیگر. با اینکه خیلی از پیشبینیها این بود که جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را خواهد بست اما همه دنیا مشاهده کردند که در سختترین شرایط، ایران دست نگه داشت، با اینکه بستن تنگه هرمز کار سادهای است. با بستن تنگه هرمز جهان دچار یک تزلزل اقتصادی گسترده خواهد شد، یعنی شریان حیاتی استکبار و کل دنیا را میشود با این کار بست. اگر نصف انرژی دنیا قطع شود همه دنیا فلج میشود، اگر که قرار بود جمهوری اسلامی ایران در دنیا باعث بیثباتی باشد، در حال حاضر بهترین فرصت بود و خیلیها بیان کردند که حق با ایران است و میتواند به راحتی این کار انجام بدهد، اما همانطور که مشاهده کردید جمهوری اسلامی ایران این کار را نکرد و اینگونه به لنگر ثبات منطقه تبدیل میشود. حتی همین کشورهای نفتخیز منطقه خلیج فارس همه پشت سر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند، برای اینکه ایران به لنگرگاه ثبات منطقه و جریان انرژی در دنیا تبدیل شده است.
تا زمانی که انسجام ملی باشد، امکان پیروزی دشمن وجود ندارد
تولیت آستان مقدس، تصریح کرد: انسجام ملی باید حول یک محور باشد و بدون آن امکان پذیر نخواهد بود. محور آن باید یک شخص و یک استوانه پابرجا باشد که انسان بتواند دل خود را به آن گره بزند و آن کسی نیست جز ولی امر مسلمین، این انسجام این گونه شکل گرفته است، وگرنه کشور ما بارها و بارها در طول تاریخ با این مسئله روبرو شده است و هر بار هم بخشی از کشور را از دست دادهایم و فقط یک سوم از کشور باقی مانده است؛ آن چیزی که امروز به شدت مورد هجمه دشمن قرار گرفته است و این تهاجم هم شروع شده است، شکستن این انسجام ملی و زیرساختهای آن میباشد. دشمنان ایران اسلامی از امروز به بعد دنبال این هستند که هم انسجام از بین برود و هم اینکه پایههای آن متزلزل گردد. تا زمانی که انسجام ملی و زیرساختهای آن وجود داشته باشد، امکان پیروزی دشمن وجود ندارد لذا تمام تلاشها بر محور از بین بردن این انسجام شکل میگیرد.
اکنون زمان بیان و تأکید بر گفتمان انقلابی است
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرمودند که نقد و تبیین هیچ اشکالی ندارد ولیکن باید با منطق صورت بگیرد، عده ای در گرماگرم جنگ، به عنوان اقتصاددان(که البته تخصص آنها محل شبهه و جای بررسی دارد)، بیانیه صادر کردند که به صورت جدی به مذاکرات برگردیم و تغییر پارادایم بدهیم. اینها حرفهایی است که هیچ ارزشی ندارد و بارها و بارها آن را بیان کردند و این جنگ همه آنها را از ریشه باطل کرد. اینها همه برای از بین بردن همین انسجام ملی میباشد که البته ۱۸ هزار استاد دانشگاه علیه این ۱۸۰ نفر بیانیه صادر کردند. اکنون زمان بیان و تأکید بر گفتمان انقلابی است و سخن از کوتاه آمدن و مذاکره مطرح نیست، مذاکره با چه کسی؟! مذاکره با آن آدم مستی که فقط در حال عربده کشیدن است؟! این نوعی التماس کردن و تضعیف ملت میباشد، نه مذاکره. ما در جنگ حضور داریم، اگر در وسط جنگ کوتاه بیاییم و کم بیاوریم و بخواهیم در مقابل دشمنی که همه امکانات نظامی را علیه ما استفاده میکند، سکوت کنیم که باعث ناراحتی وعصبانیت طرف مقابل نشویم، قطعاً شکست خواهیم خورد.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، در پایان تصریح کرد: باید از انسجام، وحدت و برادری مراقبت کنیم و محور را هم نباید گم کنیم. قرآن هم که به وحدت دعوت میکند یک محور را مشخص کرده است، که در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران به آن اشاره شده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»؛ «وهمگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید». «حبل الله» است که وحدت ایجاد میکند، «حبل الله» در برخی از روایات یعنی قرآن و در بعضی دیگر یعنی ولایت اهلبیت علیهم السلام. هر کدام از ما در هر جایی که هستیم و با توجه به مقدار امکاناتی که در اختیار داریم، باید این موضوع را جدی بگیریم و در این زمینه کار کنیم. حضرت آقا فرمودند که همه در جای خود مسئول هستند که مسائل را تبیین کنند و این انسجامی که واقعاً به برکت خون شهدای عزیز به دست آمده است را به بهترین شکل حفظ کنیم.
