به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عباس اسماعیلی، مدیرکل سازمان حج و زیارت مازندران امروز شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۴ با اشاره به نام نویسی در سامانه سماح برای حضور در پیاده روی اربعین اظهار داشت: سامانه سماح به نشانی http://samah.haj.ir از صبح جمعه ۲۷ تیرماه برای ثبت‌نام راهپیمایی اربعین فعال شده است.

وی افزود: افرادی که قصد تشرف برای زیارت اربعین را دارند ضرورت دارد در سامانه سماح ثبت نام کنند.

اسماعیلی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نامی‌ها در سامانه، تصریح کرد: ۲ هزار نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در سامانه سماح برای تشرف به کربلای معلی نام‌نویسی کردند.

به گفته مدیرکل سازمان حج و زیارت مازندران، افراد پیش از شروع ثبت نام با دقت تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت به مرز، مرز خروجی و ورودی خود را تعیین کرده و در سامانه ثبت کنند.

اسماعیلی از زائران شرکت در پیاده‌روی اربعین خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا با محدودیتی مواجه نشوند.

وی همچنین بیان کرد: بیمه زائران و خدمات امدادی هلال احمر ۱۴۰ هزار تومان است و زائران می‌توانند از طریق سامانه سماح برای پرداخت آن اقدام کنند.

مدیرکل سازمان حج و زیارت مازندران ادامه داد: پس از دریافت کد ثبت‌نام (کد رهگیری) از طریق بانک عامل، امکان دریافت ارز زیارتی امکان پذیر است.

