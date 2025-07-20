شبهه استجابت دعا در زیر قبه و گنبد امام حسین (ع)

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: روایاتی از رسولاکرم (ص) و نیز ائمهاطهار (ع) در مورد پاداش زیارت امامحسین (ع) وجود دارد (۱)؛ در این روایات یکی از پاداشهایی که خداوند برای زائران قرار داده، استجابت دعا زیر قبه امام است (۲). در اصطلاح به بنای اطراف نزدیک قبر امام، قبه میگویند (۳)؛
بنابراین، منظور از قبه، لزوماً گنبد و بارگاه نیست و اینکه دعای زیر قبه آثاری مانند استجابت و رهایی از آتش جهنم دارد، لزوما به معنای این نیست که امامحسین (ع)، بالفعل، قبه داشته باشد. حضرت رسولاکرم (ص) میدانستند که فرزندشان را به شهادت میرسانند و شیعیان گرد قبر امامشان جمع خواهند شد؛ ازاینرو، به جهت تشویق و ترغیبِ زیارت، فرمودند دعا در کنار قبر امام مستجاب خواهد بود. در محل کنونی، محدودهای که معمولاً یک قبه، آن را پوشش میدهد، همان محل زیر گنبد است (۴).
پینوشت
۱. رسولاکرم (ص) فرمودند: «یَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ کُتِبَ لَهُ ثَوَابُ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ أَلَا وَ مَنْ زَارَهُ فَکَأَنَّمَا زَارَنِی وَ مَنْ زَارَنِی فَکَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ وَ حَقُّ الزَّائِرِ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یُعَذِّبَهُ بِالنَّارِ أَلَا وَ إِنَّ الْإِجَابَةَ تَحْتَ قُبَّتِهِ وَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِه»؛ خزاز رازی، علی بن محمد (۱۴۰۱ق) کفایة الاثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر، قم: بیدار، ص۱۶.
۲. در یکی از زیارات امامحسین (ع) آمده است: «... السلام علی من الإجابة تحت قبته...». مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق) بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج۹۸، دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ص ۲۳۴.
۳. «قُبَّةً أُقَبِّبُها تقبیباً، إذا بنیتها» ازهری، محمد بن احمد (۱۴۲۱ق) تهذیب اللغة، ج۸، دار احیاء التراث العربی، ص۲۴۰.
۴. «قُبَّة و قَبَّبْتها تَقبیباً إِذا بَنَیْتَها...القُبَّة من الخِیام: بیتٌ صغیر مستدیر» ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ق) لسان العرب، ج۱، سوم، بیروت: دار صادر،ص۶۵۹.
نظر شما