شبهه استجابت دعا در زیر قبه و گنبد امام حسین (ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: روایاتی از رسول‌اکرم (ص) و نیز ائمه‌اطهار (ع) در مورد پاداش زیارت امام‌حسین (ع) وجود دارد (۱)؛ در این روایات یکی از پاداش‌هایی که خداوند برای زائران قرار داده، استجابت دعا زیر قبه امام است (۲). در اصطلاح به بنای اطراف نزدیک قبر امام، قبه می‌گویند (۳)؛



بنابراین، منظور از قبه، لزوماً گنبد و بارگاه نیست و اینکه دعای زیر قبه آثاری مانند استجابت و رهایی از آتش جهنم دارد، لزوما به معنای این نیست که امام‌حسین (ع)، بالفعل، قبه داشته باشد. حضرت رسول‌اکرم (ص) می‌دانستند که فرزندشان را به شهادت می‌رسانند و شیعیان گرد قبر امامشان جمع خواهند شد؛ ازاین‌رو، به جهت تشویق و ترغیبِ زیارت، فرمودند دعا در کنار قبر امام مستجاب خواهد بود. در محل کنونی، محدوده‌ای که معمولاً یک قبه، آن را پوشش می‌دهد، همان محل زیر گنبد است (۴).

پی‌نوشت

