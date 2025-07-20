واتیکان خواستار توضیح رژیم صهیونیستی درباره حمله به کلیسایی در غزه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ واتیکان نسبت به اظهارات مسوولان رژیم صهیونیستی درباره حمله به کلیسای کاتولیک نوار غزه که مدعی شدند «اشتباهی غیرعمدی» بوده، ابراز تردید کرد و ارائه توضیحات رسمی و کاملی در این خصوص را خواستار شد.
حمله به کلیساها و داراییهای مسیحیان غزه تلاش رژیم صهیونیستی برای از هم گسستن جامعه فلسطین و تکمیل پروژه کوچاندن با جنگ و گرسنگی را آشکار میسازد. جنگندههای رژیم صهیونیستی پنجشنبه کلیسای خانواده مقدس در مرکز شهر غزه را مستقیما هدف قرار دادند که به شهادت و زخمی شدن چند تن از جمله کشیش این کلیسا منجر شده و خسارات گستردهای را به ساختمان آن وارد آورد.
در همین رابطه، کاردینال «پیترو پارولین» از مقامهای ارشد واتیکان در مصاحبه با شبکه «رای» ایتالیا اظهار کرد: با توجه به گزارشها درباره کشته شدن سه نفر در حمله به کلیسای خانواده مقدس شهر غزه و زخمی شدن ۹ تن دیگر از جمله کشیش ایتالیایی کلیسا، اتفاقی که رخ داده، مستلزم توضیح کاملی از سوی اسرائیل است.
به گزارش خبرگزاری «معا» فلسطین، پارولین گفت: واکنشها و بیانیههایی که تاکنون از سوی اسرائیل منتشر شده، کافی نبوده و در ابعاد اتفاق رخ داده، نیست و کاملا مجاز است که ما شک کنیم آنچه رخ داده تنها یک اشتباه نظامی بوده باشد.
پیش از این مصاحبه، پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره اتفاق رخ داده با یکدیگر گفتگوی تلفنی داشتند که تا این لحظه جزئیاتی از آن منتشر نشده است.
واتیکان در بیانیهای تاکید کرد: حمله به عبادتگاهها نقض جدی قوانین بینالمللی انسانی است و ما احترام به عبادتگاهها و تضمین حفاظت از جان غیرنظامیان در هر شرایطی را خواستار هستیم.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما