واتیکان خواستار توضیح رژیم صهیونیستی درباره حمله به کلیسایی در غزه شد

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹
واتیکان خواستار توضیح رژیم صهیونیستی درباره حمله به کلیسایی در غزه شد

واتیکان نسبت به اظهارات مسوولان رژیم صهیونیستی درباره حمله به کلیسای کاتولیک نوار غزه که مدعی شدند «اشتباهی غیرعمدی» بوده، ابراز تردید کرد و ارائه توضیحات رسمی و کاملی در این خصوص را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ واتیکان نسبت به اظهارات مسوولان رژیم صهیونیستی درباره حمله به کلیسای کاتولیک نوار غزه که مدعی شدند «اشتباهی غیرعمدی» بوده، ابراز تردید کرد و ارائه توضیحات رسمی و کاملی در این خصوص را خواستار شد.

حمله به کلیساها و دارایی‌های مسیحیان غزه تلاش رژیم صهیونیستی برای از هم گسستن جامعه فلسطین و تکمیل پروژه کوچاندن با جنگ و گرسنگی را آشکار می‌سازد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی پنج‌شنبه کلیسای خانواده مقدس در مرکز شهر غزه را مستقیما هدف قرار دادند که به شهادت و زخمی شدن چند تن از جمله کشیش این کلیسا منجر شده و خسارات گسترده‌ای را به ساختمان آن وارد آورد.

در همین رابطه، کاردینال «پیترو پارولین» از مقام‌های ارشد واتیکان در مصاحبه با شبکه «رای» ایتالیا اظهار کرد: با توجه به گزارش‌ها درباره کشته شدن سه نفر در حمله به کلیسای خانواده مقدس شهر غزه و زخمی شدن ۹ تن دیگر از جمله کشیش ایتالیایی کلیسا، اتفاقی که رخ داده، مستلزم توضیح کاملی از سوی اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری «معا» فلسطین، پارولین گفت: واکنش‌ها و بیانیه‌هایی که تاکنون از سوی اسرائیل منتشر شده، کافی نبوده و در ابعاد اتفاق رخ داده، نیست و کاملا مجاز است که ما شک کنیم آنچه رخ داده تنها یک اشتباه نظامی بوده باشد.

پیش از این مصاحبه، پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره اتفاق رخ داده با یکدیگر گفتگوی تلفنی داشتند که تا این لحظه جزئیاتی از آن منتشر نشده است.

واتیکان در بیانیه‌ای تاکید کرد: حمله به عبادتگاه‌ها نقض جدی قوانین بین‌المللی انسانی است و ما احترام به عبادتگاه‌ها و تضمین حفاظت از جان غیرنظامیان در هر شرایطی را خواستار هستیم.

