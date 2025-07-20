تردید واتیکان درباره غیرعمد بودن حمله اسرائیل به تنها کلیسای کاتولیک‌ در غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از واتیکان نیوز، کاردینال «پیترو پارولین» طی یک مصاحبه تلویزیونی خواستار شفاف‌سازی رژیم صهیونیستی درباره حمله پنجشنبه گذشته به کلیسای «خانواده مقدس» در غزه شد.

این مقام واتیکان با ابراز تردید درباره بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر عمدی نبودن حمله به کلیسایی در غزه، گفت: آیا واقعاً یک اشتباه بوده یا این کلیسا، عمدا هدف قرار گرفته است؟

کاردینال پارولین، نقش مسیحیان در تعدیل تنش ها در مناطق فلسطینی نشین را یادآور شد و افزود: هدف قرار دادن کلیسای کاتولیک در غزه به معنی تلاش برای حذف هر عاملی است که بتواند راه را به سمت آتش بس و در نهایت صلح، هموار کند.

وی افزود: مقامات اسرائیلی در ابتدا اعلام کردند که به اشتباه، کلیسای کاتولیک هدف قرار گرفته اما بعدا گفتند که در این باره تحقیق خواهند کرد. نتایج این تحقیقات باید رسما اعلام شود.

نخست وزیر واتیکان با اشاره به جنایات بی حدومرز رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه، گفت: غزه ویران و مردم آن گرسنه‌اند.

وی با ابراز تردید درباره اظهارنظر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر نزدیک بودن آتش‌بس، گفت: دوست دارم باور کنم که درست است.

این مقام واتیکان ضمن اعلام آمادگی برای میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگ غزه، رژیم صهیونیستی را فاقد اراده لازم برای پایان دادن به جنگ ارزیابی کرد.

حمله روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی به کلیسای کاتولیک خانواده مقدس در نوار غزه به مرگ سه نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر منجر شد.

