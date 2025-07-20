به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه موج محکومیتهای جهانی علیه جنایت جدید رژیم کودککش صهیونیستی، کاردینال «پیر باتیستا پیتسابالا» و پاتریارک ارتدوکس اورشلیم، «تئوفیلوس سوم»، روز جمعه ۱۸ ژوئیه با ورود به نوار غزه، ضمن بازدید از کلیسای آسیبدیده، صدها تُن مواد غذایی، کمکهای پزشکی و تجهیزات موردنیاز را به مردم محاصرهشده غزه تحویل دادند.
بنابر اعلام پاتریارکات لاتین اورشلیم، این هیأت کلیسایی در اقدامی بیسابقه، با عبور از خطوط محاصره و بمبارانهای مداوم صهیونیستها، به منظور ابراز همبستگی با مردم مظلوم غزه و حمایت از آوارگان، وارد منطقه شدند.
رسانههای واتیکان نیز گزارش دادند که پاپ لئو چهاردهم در تماسی تلفنی با کاردینال پیتسابالا، ضمن محکوم کردن تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به اماکن مقدس، خواستار پایان فوری این فجایع و توقف کشتار غیرنظامیان شد.
بر اساس گزارشها، حمله ددمنشانه ارتش اسرائیل به مجتمع کلیسای «عائله مقدسه» که محل استقرار بیش از ۴۰۰ آواره فلسطینی، از جمله کودکان، سالمندان و بیماران بود، به شهادت سه نفر و زخمی شدن چندین تن از جمله کشیش «گابریله رومانیلی» انجامید؛ روحانیای که از آغاز تجاوزات، پاپ فرانسیس روزانه با او در تماس بوده است.
این جنایت وحشیانه نه تنها خشم مردم فلسطین، بلکه اعتراض گسترده جوامع بینالمللی و رهبران مذهبی جهان را برانگیخت. نخستوزیر رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو»، در واکنشی ریاکارانه و پس از تماس با دونالد ترامپ، تنها به اظهار تأسف از "شلیک اشتباهی" بسنده کرد.
رهبران کلیسای مسیحی در بیانیهای تأکید کردند که مأموریت آنها فراتر از حمایت از جامعه مسیحی، دربرگیرنده کمک به تمامی مردم تحت محاصره غزه است و ارسال صدها تُن کمک غذایی، دارویی و امدادی، پاسخی به جنایات اسرائیل و تلاشی برای کاستن از آلام مردم ستمدیده غزه خواهد بود.
این در حالی است که واتیکان بار دیگر بهصراحت از رژیم صهیونیستی خواسته است تا به مقدسات احترام بگذارد و کشتار بیرحمانه غیرنظامیان، بهویژه کودکان، را متوقف کند.
کارشناسان معتقدند حمله به کلیساهای غزه، نشاندهنده ورشکستگی اخلاقی و بنبست راهبردی رژیم صهیونیستی در تجاوزات خونین اخیر به غزه است.
