یادداشت| دستور عقب نشینی جولانی از سویداء قابل پیش بینی بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️در پی تحولات اخیر در استان سویداء سوریه و دستور عقب‌نشینی صادره از سوی جولانی رئیس دولت موقت سوریه که با واکنش‌ها و مقاومت‌هایی از سوی گروه‌های مسلح و هم‌پیمانان دولت موقت سوریه مواجه شده، گمانه‌زنی‌ها پیرامون آینده سیاسی و نظامی حکومت جولانی شدت گرفته است.

در همین زمینه، «میلاد پناهی» کارشناس مسائل قفقاز در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری اهل‌بیت (ابنا)، به بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی و فرقه‌ای این تحولات پرداخته و چشم‌انداز منازعات آتی در منطقه، نقش ترکیه و غرب، و جایگاه گروه‌های دروزی و کرد را مورد تحلیل قرار داده است.

یادداشت میلاد پناهی کارشناس مسائل قفقاز در این خصوص به شرح زیر است:

دستور عقب نشینی جولانی از سویداء که با مقاومت پراکنده گروه‌های مسلح هم پیمان با دولت موقت سوریه همراه شده است، کاملاً قابل پیش بینی بود.

خود جولانی بهتر از همه می‌داند که حکم جهادی که برای مقابله با دروزی ها صادر شد را جولانی نخواهد توانست باطل کند و این یک مسئله عقیدتی بوده و جولانی که مقبول گروه‌های هم سو نبوده و فقط در جهت ایجاد یک بستر واحد هما کرده نمی‌تواند با اندک درایتی که در زمینه های عقلانیت و فقه داشته، دستور عقب نشینی همه جانبه بدهد.

بدون شک پروژه حذف جولانی کلید خورده و جایگزینی برای او توسط غرب گماشته خواهد شد ، انتظار می‌رود درگیری و تلاش بین غرب و ترکیه برای بودن با نبودن جولانی بالا بگیرد، تا جایی که هر قسمتی از سوریه بدست گروهی خود مختار و وابسته اداره گردد.

اردوغان تصور می‌کرد که غرب با رویکردی که دارد، قبول خواهد کرد که شخصی مورد وثوق ترکیه و وابسته اطلاعاتی و تجهیزاتی به اردوغان در سوریه زمام امور را برای مدت طولانی بدست گیرد.

تنها در صورت دادن امتیازهای دائم به رژیم اشغالگر قدس و باقی اقوام و گروه‌های مبارز ، جولانی می‌تواند تنها بر بخش از سوریه حکمرانی کند.

جماعت دروزی اما همواره طی سنوات و دهه های گذشته تا توانسته از هیچ افراطی در اعتقادات مذهبی کم نگذاشته و اکنون از یک گروه مسلمان به یک گروه تندرو وابسته به یهود تبدیل شده و در مناطق مشترک سرزمینی نسبت به شهروندان عرب، موجبات فتنه و تفرقه شده است.

فریبی که گریبان ترکیه را گرفته است به نحوی پیش می‌رود که بزودی باید شاهد درگیری نیروهای ترک با گروه های مسلح و جدایی طلبان وابسته به اسرائیل باشیم.

دلایل گوناگونی می‌تواند زمینه ساز شروع درگیری با ترکیه باشد ، از حمایت از جولانی گرفته تا سرکوب کردهای شرق سوریه و همینطور اشغال و الحاق اسکندرون در دهه گذشته وقایع به گونه ای پیش می‌رود که ترکیه روی بازگشتن از نگرش ابتدای خود در مورد منطقه را نخواهد داشت.

..............................

پایان پیام