برای اولین بار، ارتش اشغالگر به کاهش شدید نیروهای خود اذعان کرد

۳۰ تیر ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۲
کد خبر: 1709955
منبع: ایسنا
معاریو گزارش داد که ارتش اشغالگر در حال حاضر از کمبود تقریباً ۳۰۰ افسر در سمت‌های فرماندهان دسته‌های نیروی زمینی رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت: ارتش اسرائیل در حال حاضر از کمبود ۳۰۰ افسر در سمت‌های فرماندهی دسته در آرایش رزمی زمینی رنج می‌برد.

به نوشته این روزنامه، کمبود افسر در واحد مهندسی متمرکز است که از کمبود شدید فرماندهان دسته، تیم‌های مهندسی و واحدهای پیاده نظام رنج می‌برد.

این روزنامه اشاره کرد که ارتش اذعان دارد که متقاعد کردن سربازان واجد شرایط برای ثبت نام در دوره افسران دشوار است به طوری‌که در چند ماه گذشته مجبور شده است افسرانی را از واحدهای عادی و ذخیره که دوره فرماندهان گروهان را نگذرانده اند، منصوب کند.

در همین حال، معاریو به نقل از دفتر سخنگوی ارتش اشغالگر نوشت که هیچ خلأی بین فرماندهان لشکرها در گردان‌ها و واحدهای عادی وجود ندارد.

