ویدیو | خبرنگاران در غزه آب و نمک می‌خورند!

۳۰ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴
ویدیو | خبرنگاران در غزه آب و نمک می‌خورند!

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگاران غزه در میانه‌ جنگی بی‌امان، نه تنها تلاش می‌کنند واقعیت تلخ محاصره و بمباران را ثبت و به جهان منتقل کنند، بلکه خود نیز درگیر همان رنجی هستند که روایت می‌کنند. در بیمارستان الاقصی، خبرنگارانی دیده می‌شوند که تنها با آب و نمک خود را سیر نگه می‌دارند، چرا که غذایی برای خوردن باقی نمانده است. این صحنه‌ها، نمادی است از دوگانه‌ی جانکاه جنگ و گرسنگی که بر رسانه‌نگاران فلسطینی سایه افکنده، آنها با جان و گرسنگی‌شان، روایت‌گر حقیقت‌اند.

