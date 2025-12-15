پلیس استرالیا: عاملان حمله تروریستی سیدنی، پدر و پسر بودند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس استرالیا اعلام کرد که دو فرد مسلحی که در جریان حملهای به یک مراسم یهودی در سیدنی 16 نفر را کشتند، یک مرد 50 ساله و پسر 24 سالهاش بودند.
«مال لانیون» کمیسر پلیس ایالت نیو ساوت ولز گفت: مهاجم 50 ساله کشته شد و فرد 24 ساله در بیمارستان تحت درمان قرار دارد. وی افزود: «ما به دنبال مهاجم دیگری نیستیم.»
مقامهای استرالیایی اعلام کردند که در این حمله مسلحانه دستکم 16 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. «آنتونی آلبانیزی» نخستوزیر استرالیا، این حادثه را «تکاندهنده و نگرانکننده» توصیف کرد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که هیأتی از موساد در تحقیقات مربوط به حادثه سیدنی مشارکت خواهد کرد. «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که پیشتر در پیامی به همتای استرالیایی خود هشدار داده بود که سیاستهای این کشور موجب تشویق به یهودستیزی میشود.
کمیسر پلیس نیو ساوت ولز در نشست خبری روز یکشنبه تأکید کرد: «با توجه به شرایط حادثه، این رویداد یک حمله تروریستی محسوب میشود.» پلیس توضیح داد که بیش از هزار نفر در مراسم حضور داشتند و در ابتدا شمار قربانیان 12 کشته و 29 زخمی اعلام شد، اما بعداً آمار به 16 کشته و 40 زخمی افزایش یافت.
به گفته پلیس، یکی از مهاجمان بازداشت شده و دیگری در بیمارستان بستری است. همچنین یک بمب دستساز در خودروی یکی از مهاجمان کشف شد. تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده اما «پیچیده» توصیف شده است.
«کریس مینز» نخستوزیر ایالت نیو ساوت ولز گفت: «این حمله در ساحل بوندی با هدف قرار دادن جامعه یهودی سیدنی در نخستین روز جشن حانوکا انجام شد.»
