به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک قبرستان اسلامی در حومه «نارِیلان» در جنوبغربی سیدنی استرالیا هدف اقدام تخریبی قرار گرفت؛ جایی که چندین سر بریده خوک و بخشهایی از اجساد آنها در ورودی قبرستان گذاشته شد.
این اقدام پس از حمله مسلحانه دیروز یکشنبه در ساحل بوندی رخ داد که به کشته شدن 16 نفر انجامید.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که این قبرستان اسلامی مورد هتک حرمت قرار گرفته است. پلیس استرالیا در بیانیهای اعلام کرد که حوالی ساعت شش صبح امروز دوشنبه، گزارشهایی درباره وجود بقایای حیوانات در ورودی قبرستان واقع در خیابان ریچاردسون دریافت کرده است.
مأموران پس از حضور در محل چندین سر خوک پیدا کردند و بلافاصله تحقیقات را آغاز نمودند. پلیس تأکید کرد که این بقایا جمعآوری و به شکل مناسب دفع شدهاند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
در همین حال، گزارشها حاکی است که «نوید اکرم» 24 ساله و «ساجد اکرم» 50 ساله مظنون به تیراندازی در مراسم یهودی به مناسبت عید حانوکا در روز یکشنبه هستند. شمار قربانیان این حمله به 16 نفر افزایش یافته که در میان آنان یک دختر 10 ساله و مردی 40 ساله نیز بودند که در بیمارستان جان باختند.
«مال لانیون» کمیسر پلیس ایالت نیو ساوت ولز در سخنرانی شامگاهی روز یکشنبه، از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند، از اقدامات انتقامجویانه پرهیز نمایند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.
وی تأکید کرد که پلیس با جدیت و سرعت در حال رسیدگی به پرونده است و اقدامات قاطعی انجام داده و جامعه باید فرصت دهد تا نیروهای امنیتی وظایف خود را انجام دهند. او وعده داد که افکار عمومی بهطور مستمر در جریان روند تحقیقات قرار خواهند گرفت.
