گزارشگر سازمان ملل: اسرائیل به دنبال از بین بردن فلسطینیان نوار غزه است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین، رژیم صهیونیستی را به کشتن کودکان و گرسنه نگه داشتن میلیونها نفر متهم و در عین حال تاکید کرد: نیت رژیم اسرائیل، محو فلسطینیان از نوار غزه است.
به گزارش الجزیره، فرانچسکا آلبانیز در واکنش به جان باختن یک فلسطینی معلول بر اثر گرسنگی در غزه، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نسل ما با این باور بزرگ شد که نازیسم شر مطلق بود و امروز یک رژیم (اشاره به اسرائیل) عامدانه میلیونها نفر را گرسنه نگه میدارد و به کودکان شلیک میکند.
وی در گفتوگو با الجزیره در خصوص اوضاع نوار غزه اظهار داشت: هیچ کلمهای نمیتواند آنچه را در غزه میگذرد، توصیف کند چرا که قحطی به اوج خود رسیده است.
این مقام سازمان ملل تصریح کرد: جامعه بینالمللی به اسرائیل پاداش می دهد و نمیتوان از راهحل دو کشوری سخن گفت در حالی که اسرائیل در حال نسلکشی است.
گزارشگر سازمان ملل هشدار داد: غزه به دلیل بی توجهی و بیعملی جهان، واقعیت غمانگیزی را تجربه میکند و به گورستان کودکان تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه محاصره و ایجاد محدودیت در ورود کمکها به افزایش مرگ و میر کمک میکند، خواستار متوقف کردن فجایع کنونی در نوار غزه شد.
آلبانیز با انتقاد از امریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آنها غذا را با ساز و کاری توزیع میکنند که بر پایه کشتار است، بنابراین این یک پروژه جنایتکارانه است در حالی که آنها با هیچ مخالفتی روبرو نیستند.
