دولت آلمان «بنیاد بشردوستانه غزه» مورد حمایت آمریکا را زیر سوال برد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشی از گروه پارلمانی سبزها که در اختیار خبرگزاری آلمان (dpa) قرار گرفته بود، گفت: «از نظر دولت آلمان، اکنون آشکار است که [مکانیسم توزیع جدید GHF] به میزان کافی به جمعیت غیرنظامی نمی‌رسد و مطابق با اصول بشردوستانه عمل نمی‌کند.»

GHF که توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده پشتیبانی می‌شود، کار خود را در پایان ماه مه پس از یک ماه محاصره تحویل کمک‌ها توسط تل‌آویو آغاز کرد. این بنیاد در تعداد کمی از مراکز توزیع در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطین غذا توزیع می‌کند.

گزارش‌های مکرری از حوادث مرگبار در نزدیکی مراکز توزیع GHF وجود داشته است و ارتش اسرائیل متهم به کشتن افرادی شده است که منتظر دریافت کمک هستند.

طبق گزارش سازمان ملل، از پایان ماه مه صدها مورد مرگ در مراکز توزیع GHF در غزه ثبت شده است.

رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که مکانیسم توزیع جدید برای جلوگیری از سرقت کمک‌ها معرفی شده است. با این حال، منتقدان معتقدند اسرائیل از کمک‌ها برای دستیابی به اهداف جنگی خود استفاده ابزاری می‌کند.

پیش از این، سازمان ملل متحد با حدود ۴۰۰ مرکز توزیع در نوار غزه برای تأمین حدود ۲ میلیون فلسطینی فعالیت داشت.

بیانیه دولت آلمان می‌گوید که هیچ بودجه دولتی از آلمان به GHF هدایت نمی‌شود. همچنین هیچ تصمیمی در مورد تأمین بودجه GHF در دست بررسی نیست.

وضعیت بشردوستانه در نوار غزه پس از تقریباً دو سال جنگ، وخیم تلقی می‌شود. بسیاری از فلسطینی‌ها از گرسنگی رنج می‌برند و صدها هزار آواره فاقد اساسی‌ترین مایحتاج هستند.

