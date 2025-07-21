به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ افتتاحیه دوره آموزشی بدو خدمت نیروهای جدید الاستخدام سال ۱۴۰۴ در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی پور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی دیپلماسی فرهنگی کشور، ارتقاء تصویر ایران در جهان است، گفت: ما در صدد معرفی جامع و شایسته جمهوری اسلامی در خارج از کشور و نمایان کردن هویت برجسته ایرانی به دیگران هستیم.

وی افزود: هویت ایرانی چهار مولفه اصلی دارد. ایرانیت نخستین آن است که این روزها تاثیرات خوبی در اتحاد هموطنان مان داشته است. مولفه دوم، در این عرصه، اسلامیت است.

ایمانی پور، نجابت ایرانی را سومین مولفه هویت ایرانیان دانست و گفت: هر که از خارج با ملت ما روبرو می شود، به سرعت این خصوصیت را در ایشان مشاهده می کند. این نجابت، برگرفته از نگاه انسانی است که از ویژگی های ایرانیان به شمار می رود. حاصل این نگاه، احترام به حقوق انسان ها است و در واقع آنچه امروز در حوزه حقوق بشر مطرح می شود، برگرفته از منشوری است که از ایران برآمده است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: مولفه چهارم هویت ایرانی که در هر ایرانی وجود دارد موضوع مقاومت است. ایرانی زیر بار زور نمی رود و تسلیم نمی شود. این مولفه، این روزها خود را در جامه انقلابی گری نشان می دهد؛ انقلابی گری مدنظر ما، برگرفته از همان مفهومی است که مقام معظم رهبری ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه برای ارائه تصویر درست از ایران، نیازمند ایجاد توازن میان چهار مولفه هویت ایرانی هستیم، ابراز کرد: از این رو، ماموریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور، معرفی تصویر ایران با ایجاد توازن میان مولفه های هویتی ایرانیان به جهانیان است.

ایمانی پور با اشاره به برنامه تحولی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیف بیان کرد: از دوره دهم مدیریت سازمان، برنامه تحول آن را ارائه دادیم که یکی از اهداف اصلی اش، شکل دادن به قرارگاه مشترکی فعالیت های فرهنگی بین المللی بوده است. از این رو، انتظار داریم که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تبدیل به نهادی هوشمند باشد. از این رو، یکی از خصایص هوشمندی سازمان، داشتن قدرت شناخت آینده و قدرت تطبیق با شرایط است. ما انتظار داریم شناخت نسبت به میدان فعالیت را توسعه دهیم و قدرت تطبیق را بالا ببریم. از سوی دیگر، نوآوری و پیگیری در در سازمان باید در راس کار قرار گیرد. روش های نوین مدیریتی از ویژگی های دیگر سازمان هوشمند است. در این راستا لازم است تا نسبت مان را با فناوری های جدید تعریف کنیم.

وی ادامه داد: نیروهای جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، باید دانش محور باشند و تجربه هم به آن اضافه شود. کنار هم قرار گرفتن تجربه و دانش، معجزه می کند. البته انگیزه هم در آن، اهمیت بالایی دارد. پس لازم است که با روحیه جهادی وارد کار شویم.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همچنین بر تربیت سرمایه انسانی در عرصه دیپلماسی فرهنگی، گفت: سرمایه انسانی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در واقع سرمایه ای است برای انقلاب اسلامی ایران. مقام معظم رهبری بر اهمیت پیگیری در کارها تاکید کرده اند. ما برای انجام پیگیری موثر در کاره ها، نیازمند دستگاه هوشمند هستیم. دستگاه هوشمند براساس سیستم مشخص و تعیین شده، فعالیت می کند و در آن، ابتدا و انتهای مسیر مشخص است. در اینجا، جدیت و اهتمام تا رسیدن به نتیجه راهگشای کارها خواهد بود. بنابراین باید تلاش کنیم تکلیف مداری را جایگزین کار تعریف شده کنیم.

ایمانی پور با اشاره به محدودیت های موجود در میزان اعتبار و بودجه فعالیت های فرهنگی بین المللی، ابراز کرد: یکی از انتقاداتی که به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان متولی فعالیت های فرهنگی بین المللی کشور می شود این است که دستاوردها و عملکرد ما در جامعه، مشخص نیست. بخش عمده ای از این نقیصه به این خاطر است که فعالیت های نرم، مانند فعالیت های سخت، قابل مشاهده نیست و با گذر زمان، فعالیت های آن قابل ارزیابی است. اما آنچه که امروز بسیار حائز اهمیت است، لزوم توجه جدی به جنگ نرم است. این روزها جنگ سخت فروکش کرده است اما جنگ نرم به شدت در حال انجام است که ضروری است به این حوزه توجه جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت های فرهنگی بین المللی در دوران حساس کشور، توضیح داد: مقام معظم رهبری می فرمایند بین تحریف و تحریم، همواره نسبتی وجود دارد. کشوری که تحریف نشود تحریم کردن آن امکان پذیر نیست. بنابراین وظیفه دستگاه دیپلماسی فرهنگی، زدودن تحریف ها و ارتقای تصویر ایران است که این موضوع با بهبود معیشت مردم ارتباط جدی و اثر مستقیم دارد.

همچنین مسعود حسین پور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با بیان اینکه اساس انقلاب اسلامی، بر تحول است، ابراز کرد: بنابراین دستگاه های زیرمجموعه جریان انقلاب اسلامی هم باید تحول محور باشد. با توجه به فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، این تحول، انسان محور است و در واقع، عنصر اصلی تحول، انسان است.

وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یکی از دستگاه های مهم در زیرمجموعه انقلاب اسلامی است و آمده است برای تحول.

حسین پور همچنین ابراز کرد: رسالت اصلی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مقام معظم رهبری، معرفی منطق انقلاب اسلامی ایران به دنیا است. منطق انقلاب، یعنی منطق امام. منطق امام، هم مبتنی بر تحول است. حال اگر سازمانی که رسالت اش ارائه منطق انقلاب به دنیا باشد، خودش هم باید این منطق را در داخل خود اجرا کند.

سعیده باقری فرد رییس اداره آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این افتتاحیه، گفت: این دوره آموزشی به صورت فشرده و به مدت ۱۰ روز برگزار می شود. این دوره فرصتی است تا بتوانیم در مسیر اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی فعالیت اثرگذاری داشته باشیم.

