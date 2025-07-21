هشدار سفارت آمریکا: شهروندان آمریکایی سوریه را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روسیا الیوم، سفارت آمریکا در دمشق روز یکشنبه اعلام کرد که هشدارهای وزارت خارجه این کشور خطاب به شهروندان آمریکایی در خصوص ممنوعیت سفر به سوریه همچنان ادامه دارد.

این سفارت خانه اضافه کرد که در سایه خطرات درگیری‌های مسلحانه و تشدید خشونت، ممنوعیت سفر به سوریه همچنان پا برجاست.

سفارت آمریکا در دمشق تاکید کرد که شهروندان آمریکایی اگر می‌توانند، به صورت انفرادی سوریه را ترک کنند. آنها می‌توانند از طریق مرزهای زمینی به سمت اردن بروند.

لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته درگیری‌های خونینی در استان سویدا میان ساکنان دروزی و عشایر و همچنین عناصر رژیم تروریستی جولانی به وقوع پیوسته است.

..............................

پایان پیام/