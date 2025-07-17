به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی مسئول انصارالله یمن در سخنرانی امروز پنجشنبه خود گفت: جنگ تجاوزکارانه علیه مردم فلسطین در غزه پیش از آنکه یک تجاوز اسرائیلی باشد، یک تجاوز آمریکایی است و اسرائیل فقط مجری آن است.

همچنین افزود: آمریکا در برنامه‌ریزی و ارائه اطلاعات به اسرائیل و ارائه تجهیزات نظامی، آشکارا در این جنگ مشارکت دارد؛ موضع آمریکا در شورای امنیت در روز گذشته، حمایت این کشور از نسل‌کشی اسرائیل در غزه را تایید می‌کند.

وی تصریح کرد: موضع آمریکا برخاسته از اعتقاد آشکار این کشور به ایدئولوژی صهیونیستی است. تمام تحرکات و اقدامات آمریکا در راستای اجرای طرح صهیونیستی است؛ ندیدن حقایق مربوط به آمریکایی‌ها و مواضع آنها نسبت به اسلام و مسلمانان، یک سردرگمی و حماقتی بزرگ است.

مسئول انصارالله یمن افزود: تله‌های مرگ کمک‌های غزایی در غزه، اقداماتی خصمانه است؛ اما آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تحت پوشش اقدامات انسانی دست به این جنایات می زنند.

وی ادامه داد: شهید محمد ضیف، مبارز عظیم‌الشان فلسطینی و فرمانده گردان‌های قسام، از پیشگامان مکتب جهاد در فلسطین و الگویی الهام‌بخش در زمینه جهاد و مبارزه بود.

سید عبدالملک الحوثی افزود: شهید محمد ضیف و همرزمانش در گردان‌های قسام، درسی بزرگ در زمینه اهمیت جهاد با تکیه بر ایمان ارائه دادند.

مسئول انصارالله یمن گفت: یکی از مهمترین چیزهایی که ملت ما به آن نیاز دارد، بهره‌مندی از الگوهایی الهام‌بخش مانند شهید ضیف و همرزمانش است؛ شهید ضیف و همرزمانش از صفر و در شرایط دشوار شروع کردند، اما به نتایج قابل توجهی دست یافتند و خسارات سنگینی به دشمن وارد کردند.

سید عبدالملک الحوثی ادامه داد: این مبارزان فلسطینی هستند که جلوی پیشروی دشمن اسرائیلی به خارج از فلسطین و تجاوز به دیگر کشورهای اسلامی را گرفتند.

وی تصریح کرد: واکنش ملتها به حوادث غزه بیانگر مرگ وجدان و احساسات انسانی و از بین رفتن ارزش‌ها، اخلاق و ایمان است؛ اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه یعنی نقض کامل زندگی انسان‌ها، جنایتی علیه جامعه بشری است.

مسئول انصارالله یمن افزود: تعداد سرسام‌آور شهدا، مجروحان ومفقودان در نوار غزه طی ۶۴۳ روز از ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

سید عبدالملک الحوثی ادامه داد: موضع ملتها باید حمایت و همبستگی با برادران مبارز ما درهمه سطوح باشد.

وی افزود: مبارزان فلسطینی در نبرد خود مانع پیشروی اسرائیل به کشورهای دیگر شده‌اند و الضیف و همراهانش در مقاومت فلسطین خسارات سنگینی به دشمن صهیونیستی وارد کردند.

مسئول انصارالله یمن افزود: تشدید حملات اسرائیل به دمشق به عنوان بخشی از تثبیت معادله نقض بدون پاسخ صورت می‌گیرد.

سید عبدالملک الحوثی ادامه داد: اسرائیل به حملات خود به لبنان ادامه می‌دهد و این هفته در پاسخ به تلاش‌های آمریکا برای وادار کردن برخی از نیروهای لبنانی به پذیرش پیشنهاد اسرائیل برای خلع سلاح مقاومت لبنان، حملات خود را تشدید کرد.

وی تصریح کرد: معادله دوم اسرائیل، تحمیل نقش خود در اوضاع داخلی سوریه به بهانه حمایت از دروزی‌ها و اقلیت‌ها است؛ اسرائیل از سیاست‌های نادرست گروه‌های مسلح در برخورد با اقلیت‌ها در سوریه استفاده کرد و قرار است گروه‌های مسلح مسلط بر سوریه، ابتدا رویکرد خصمانه خود را بر اساس ملاحظات فرقه‌ای، مذهبی و منطقه‌ای تغییر دهند.

مسئول انصارالله یمن افزود: اقلیت‌هاو فرقه‌های سوریه باید مراقب سوءاستفاده اسرائیل باشند، زیرا دشمن طمع‌کار است و هرگز صادق نیست.

..............................

پایان پیام/