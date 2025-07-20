به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت جولانی اعلام کرد که درگیری‌ها در شهر سویداء سوریه متوقف شده‌اند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گروه‌های دروزی موفق به بازپس‌گیری کنترل این شهر جنوبی شده و نیروهای جولانی نیز مجدداً در مناطق مختلف مستقر شدند. این منطقه در هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدیدی بود که حدود هزار کشته برجای گذاشت.

«نورالدین البابا» سخنگوی وزارت کشور حکومت جولانی در پیامی در تگرام نوشت: تمامی نیروهای مسلح عشایر از شهر سویداء خارج شده‌اند و درگیری‌ها در مناطق شهری متوقف شده است.

او مدعی شد که حکومت جولانی با تمام نهادهای سیاسی و امنیتی خود مصمم به بازگرداندن امنیت و ثبات به سویداء است و نیروهای امنیتی تمام توان خود را برای پایان دادن به خشونت‌ها و درگیری‌ها به‌کار خواهند گرفت.

در همین حال، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه حکومت جولانی در پیامی در پلتفرم ایکس، خواستار محاکمه و مجازات تمام عاملان جنایت‌ها در سویداء از جمله نیروهای حکومت جولانی شد.

از سوی دیگر، شورای قبایل و عشایر سوریه نیز اعلام کرد که تمامی نیروهای خود را از شهر سویداء خارج کرده و هشدار داد که هرگونه نقض آتش‌بس با واکنش سخت عشایر مواجه خواهد شد.

پیش‌تر در روز شنبه، احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه، آتش‌بس در سویداء را اعلام کرده و مدعی حمایت از اقلیت‌ها و پیگرد قانونی متجاوزان از هر طرف شد. او همچنین از آغاز استقرار مجدد نیروهای امنیتی در سویداء خبر داد.

این تحولات تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که آمریکا از دستیابی دمشق و تل‌آویو به توافق آتش‌بس در سویداء، خبر داد. به‌همین منظور، روز شنبه نشستی سه‌جانبه با حضور وزرای خارجه اردن (ایمن الصفدی)، سوریه (أسعد الشیبانی) و نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه (توم برّاک) در امان برگزار شد. طبق بیانیه وزارت خارجه اردن، این جلسه با هدف بررسی راهکارهای تثبیت آتش‌بس در استان سویداء و جلوگیری از تداوم خونریزی برگزار شده است.

