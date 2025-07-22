عراقچی: حمله رژیم صهیونیستی به صفوف گرسنگان، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: غزه همچنان نماد مقاومت و مظلومیت است و این حقیقت را یک بار دیگر با پایمردی حیرتانگیز و خستگی ناپذیر مردان و زنان و کودکانش در کوران جنایات ۲۲ ماه اخیرِ رژیم تروریستی اسرائیل به اثبات رسانیده است.
وی افزود: صهیونیستهای جنایتکار در طول این مدت از هیچ ابزاری، حتی ابزار بیشرمانه تحمیل تشنگی و گرسنگی اجباری علیه مردم بیدفاع غزه چشمپوشی نکردند؛ اما همچون همیشه نتوانستند اراده پولادین آنها را بشکنند.
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران گفت: حمله به صفوف گرسنگانی که در انتظار دریافت تکهای نان، جرعهای آب و کمکهای بشردوستانه هستند، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
عراقچی افزود: جامعه جهانی و مدعیان حقوقبشر در غرب، باید پاسخگوی ریخته شدن خون ۱۰۰۰ انسان بیگناه در تلههای مرگ امریکا و رژیم اسرائیل در مراکز توزیع کمکها و بیش از ۶۰۰ انسان نیازمند و قربانی محاصره ظالمانه تحمیلی ۱۴۰ روزه در نتیجه کمبود دارو، غذا و آب در غزه باشند.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد: تاریخ و وجدانهای بیدار انسانی به درستی این بیعملی را قضاوت خواهد کرد.
