به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی توهین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز، سید عباس عراقچی در پیامی به تهدیدهای مقامات آمریکایی واکنش نشان داد و تاکید کرد که اگر تجاوز تکرار شود، واکنشی قاطع‌تر و غیرقابل سانسور نشان خواهیم داد که دیگر امکان پنهان‌کردنش وجود نخواهد داشت.

سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ایران کشوری با فرهنگی غنی و ریشه‌دار در هفت هزار سال تمدن، هرگز به زبان تهدید و ارعاب پاسخ نخواهد داد. ایرانیان هرگز برابر بیگانگان سر خم نکرده‌اند و تنها به احترام پاسخ می‌دهند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران دقیقاً می‌داند در جریان تجاوز اخیر آمریکایی - اسرائیلی چه بر سر ما و چه بر سر دشمنانمان آمده است از جمله میزان ضرباتی که هنوز سانسور می‌شوند. اگر این تجاوز تکرار شود، بدون تردید واکنشی قاطع‌تر نشان خواهیم داد؛ واکنشی که دیگر امکان پنهان‌کردنش وجود نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: بیش از یک میلیون ایرانی به رادیوایزوتوپ‌های پزشکی نیاز دارند که توسط راکتور تحقیقاتی تهران تولید می‌شوند؛ راکتوری که آمریکا سازنده آن بود و با اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده کار می‌کند. ایران همچنین برای تأمین سوخت راکتورهای نوپای هسته‌ای خود نیازمند غنی‌سازی است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: هیچ انسان عاقلی حاضر نیست ثمره سرمایه‌گذاری عظیم در فناوری بومی و صلح‌آمیز خود را که با نجات جان انسان‌ها سروکار دارد، تنها به‌خاطر خواسته زورگویان خارجی کنار بگذارد.

عراقچی تاکید کرد: بمباران غیرقانونی اخیر تأسیسات هسته‌ای ایران، آنچه را که همیشه گفته‌ایم ثابت کرد که هیچ «راه‌حل نظامی» وجود ندارد. اگر نگرانی‌هایی درباره احتمال انحراف برنامه هسته‌ای ما به اهداف غیرصلح‌آمیز وجود داشته باشد، گزینه نظامی ناکارآمدی خود را نشان داد اما شاید یک راه حل مذاکره شده کار کند.

وی تصریح کرد: همگان باید بدانند که ما ایرانیان برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را نخریده‌ایم؛ بلکه با عرق جبین و اشک و خون خود پدید آورده‌ایم. فناوری و دانش فنی که نیروی انسانی توانا و شگفت‌انگیز ما به آن دست یافته ‌است، با بمباران قابل نابودی نیست. بله، تأسیسات غنی‌سازی ما به شدت آسیب دیده است، اما عزم و اراده ما نه.

............................

پایان پیام/ 167