به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله در سازمان الحشد الشعبی، از موفقیت طرح امنیتی و خدماتی ویژه تأمین امنیت مراسم زیارت مقام امام زینالعابدین (علیه السلام) در شهرستان داقوق واقع در استان کرکوک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، نبیل عیسی البشیری، معاون فرمانده عملیات کرکوک در امور الحشد الشعبی، اعلام کرد: طرح امنیتی ویژه تأمین امنیت مقام امام زینالعابدین (علیه السلام) در شهرستان داقوق با موفقیت بسیار و با هماهنگی بالا میان یگانهای مختلف امنیتی و با مشارکت فعال نیروهای الحشد الشعبی، ارتش عراق و پلیس محلی اجرا شد که این امر به روان بودن زیارت و تأمین امنیت جمعیت بدون ثبت هیچگونه نقض امنیتی کمک کرد.
وی افزود: تلاشهای مشترک و همکاری میان دستگاههای امنیتی و زائران، علاوه بر آگاهی اهالی، نقش اساسی در موفقیت این طرح ایفا کرد.
نبیل عیسی از تلاشهای گسترده نیروهای امنیتی و هوشیاری آنها در طول ایام زیارت تمجید و در عین حال تاکید کرد: این زیارت یکی از مناسبتهای مهم دینی است که سالانه هزاران زائر را به خود جذب میکند و نیازمند آمادگیهای فوقالعاده در سطح امنیتی و خدماتی است.
وی خاطر نشان کرد: طرح امنیتی تحت نظارت فرماندهی عملیات کرکوک و با مشارکت تیپهای (۱۵، ۱۶، ۵۲ و ۶۳) و با هماهنگی پلیس محلی، ارتش و ادارات دولتی خدماتی در شهرستان اجرا شد.
این مقام الحشد الشعبی گفت: در این طرح بر اعمال تدابیر شدید برای حفاظت از زائران، تنظیم ترافیک و تأمین نیازمندیهای لجستیکی اساسی تأکید شد و اجرای آن ، نشان از آمادگی و استعداد تمامی یگانها برای تأمین امنیت این مناسبت مهم دینی است، بهگونهای که روان بودن آن را تضمین می کند و اعتماد شهروندان را به تلاش امنیتی یکپارچه افزایش میدهد.
گفتنی است مقام امام زینالعابدین (ع)، که در شهر داقوق در استان کرکوک عراق قرار دارد، یکی از اماکن متبرکه و زیارتگاههای مهم برای شیعیان و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) است. این مکان به دلیل انتساب آن به امام سجاد، ملقب به زینالعابدین، از قداست و اهمیت ویژهای برخوردار است.
