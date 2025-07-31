استقرار گسترده حشد الشعبی برای تأمین امنیت زائران اربعین در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️سازمان حشد الشعبی امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که طرحی امنیتی برای حفاظت از زائران در مسیر میان استان‌های اربیل و کرکوک به اجرا گذاشته است.

در بیانیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شده، آمده است: یگان‌هایی از تیپ ۱۶، وابسته به فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله در حشد الشعبی، استقرار امنیتی گسترده‌ای را در مسیر ارتباطی میان استان‌های اربیل و کرکوک انجام داده‌اند. این اقدام در چارچوب طرح تأمین امنیت مسیرهای منتهی به استان کربلا به مناسبت زیارت اربعین انجام گرفته است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که این استقرار، با هدف تقویت ایست‌های بازرسی، گشت‌زنی‌های ثابت و سیار انجام می‌گیرد تا امنیت زائران، به ویژه زائرانی که از شمال عراق و کشورهای همسایه وارد می‌شوند، تأمین و حرکت آنان در این ایام تسهیل شود. این در حالی است که میلیون‌ها مؤمن از داخل و خارج عراق برای شرکت در مراسم اربعین راهی کربلا می‌شوند.

