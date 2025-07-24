۱۳ پیام مهم برای شیعیان جهان در برابر جنگ موجودیتی تروریسم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آتشافروزی محور شرارت آمریکایی و صهیونیستی در منطقه روز بهروز در حال گسترش است. حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و تبدیل شدن این کشور به زمین سوخته، محاصره بیرحمانه در غزه و کشتار هزاران فلسطینی در نزدیک به دوسال و حمله اسرائیل به ایران، رژیم جعلی صهیونیستی را در یک جنگ موجودیتی قرار داده است.
از این رو امت اسلامی و بویژه جهان تشیع ضروری است خود را برای یک نبرد بزرگ و هر گزینهای آماده کند و در این مسیر از راهنمایی مراجع عظام بویژه رهبران عالم تشیع آیتالله سیستانی و آیتالله سیدعلی خامنهای (حفظهماالله) تبعیت کنند.
در همین راستا «دکتر سیدمحمد صادق الهاشمی» نویسنده و تحلیلگر عراقی یادداشتی نوشته است:
شیعیان عراق و منطقه امروز پس از تغییرات در جغرافیای سیاسی در منطقه از زمان طوفان الاقصی تاکنون، با یک چالش اساسی روبرو هستند. اوضاع بین المللی و منطقهای به ویژه پس از روی کار آمدن الجولانی و مسلط شدن تروریست در سوریه ناپایدار است و پس از به رسمیت شناختن این تروریست در سوریه واقعیت جدیدی به شیعیان عراق و منطقه تحمیل شد.
شکی نیست که رژیم اسرائیل و کسانی که از آن حمایت میکنند، به هر قیمتی که باشد، در آستانهی تکمیل کنترل و گسترش نفوذ خود بر منطقه هستند، چرا که آنها دریافتهاند که این جنگ یک جنگ موجودیتی است.
هر کسی که رفتار دشمن را بررسی کند، متوجه می شود که دشمن صهیونیستی در منطقه طبق توهمات خود رفتار میکند و بر اساس همین توهمات با اشاره و هدایت او هر زمان که بخواهد جنگی را شعلهور میکند، رژیمها را تغییر میدهد و به هر کشور یا طرفی که بخواهد تجاوز میکند.
ویژگی این مرحله، همان کشتار کودکان در فلسطین از طوفان الاقصی تاکنون است و اکنون صهیونیسم طبق نقشه ترامپ به سمت کشتار مردم فلسطین از طریق گرسنگی روی آورده است، و این امر بدون اعتراض هیچ کشوری انجام می شود، حتی الازهر توییتاش که درباره همدردی با کودکان گرسنه و شهید غزه اختصاص داده بود، از ترس وحشیگری صهیونیستها حذف کرد. در مورد سازمانهای بینالمللی و سازمان ملل، هم که آنها کاملاً در عرصه یاری فلسطینی ها غایب هستند.
از این رو، شیعیان باید در نبرد برای هستی در همه جا کمربندهای خود را محکم کنند، آستینهای خود را بالا بزنند و به سرزمین و حقوق خود متوسل شوند، زیرا نبرد بزرگتر از انتظارات ماست و کسی که آتش این جنگ را که صهیونیسم برای آن آماده و تجهیز کرده است، نمیبیند، متوهم است.
هرگونه سهلانگاری، تعویق یا اعتقاد به رویکرد بیطرفانه با توجه به تصمیم جنگی که نتانیاهو علیه منطقه گرفته، نمیتواند واقعبینانه باشد، زیرا دشمن پس از از دست دادن تمام ابزارهای بقا و کارتهای خود، و پس از اینکه مطمئن شد عقبنشینی و شکست تاریخیاش بسیار نزدیک شده است، تصمیم گرفت با این توهم که قادر به حکمرانی، تسلط بر منطقه و تغییر است، رویکرد فرار به جلو را اتخاذ کند.
بله، در چنین مرحلهای، ما شیعیان عراق باید موارد زیر را مد نظر داشته باشیم:
۱- ما باید از نظر مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آماده باشیم.
۲- ما باید در خط مشیی که مرجعیت ترسیم و به سمت آن هدایت کرده گام برداریم و هر مقدار که فداکاری لازم داشته باشد، محور حق نباید از مواضع خود عقبنشینی یا کوتاهی کند.
۳- ما باید همانطور که امام خامنهای(حفظه الله) و آیتالله العظمی سیستانی خواستند امت را بسیج و سطح آگاهی مردم را بالا ببریم.
۴- ما باید درک کنیم جنگی که علیه ما به راه افتاده دو گانه است: تروریسم و صهیونیست. بنابراین باید برای این موقعیت آماده شویم.
۵- ما باید به قدرت و ابزارهای خود، یعنی نیروهای بسیج مردمی و مقاومت، متوسل شویم زیرا این دو مسیر ما به سمت اثبات وجودمان و مقابله با چالشهای پیش رو هستند.
۶- ما باید با یقین کامل درک کنیم که دشمن از ضعفها، عقبماندگیها و اختلافات بین محورهای اذناب خود رنج میبرد، و همه اینها ابزارهای قدرت برای ما هستند.
۷- دشمن به ترسوها رحم نمیکند. دروزیها به حمایت از رژیم غاصب متوسل شدند، اما نتیجه آن هتک حرمت مقدساتشان و تراشیدن سبیلهایشان بود.
۸- شیعیان عراق باید در تضمین موفقیت روند انتخابات برای تشکیل دولتی که قادر به رویارویی با این مرحله باشد و به طور جدی برای روزهای آینده آماده شود، جدی باشند.
۹- ما باید مرزها و مناطق مورد نفوذ را زیر نظر داشته باشیم تا دشمن تروریست دوباره در عراق تحرکی نداشته باشد، چرا که کارت تروریسم به سرعت علیه عراق در حال آماده شدن است.
۱۰- شیعیان عراق، یمن، لبنان و ایران باید به طور جدی متحد شوند تا با دشمنی که تصمیم گرفته برای هدف قرار دادن ما متحد شود، مقابله کنند.
۱۱- چارچوب هماهنگی باید نسبت به چالشها و نقشه های دشمن واقف باشد و به خوبی آن را درک کند و در این صورت، باید استراتژیهایی تدوین شود.
۱۲- به نظر نمیرسد طرح شعار بیطرفی در جنگ، رویکردی باشد که دشمن آن را بشنود، زیرا منطقه را بین کسانی که طرح او را اجرا میکنند و کسانی که دشمن او هستند، تقسیم کرده است. از رو مرجعیت تأکید کرد که منطقه به دو محور (حق و باطل) تقسیم شده است و محور سومی در این بین وجود ندارد. بیطرفی در پرتو تفرقهافکنیها و تقسیم بندی های دشمن، خیالی بیش نیست.
۱۳- ما باید فرهنگ مرتبط با اهل بیت (علیهم السلام) را تعمیق بخشیم و قدرت خود را از امام مهدی(علیه السلام) بگیریم، زیرا همه جنگها برای کنترل و جلوگیری از ظهور امام مهدی (عج) است.
