شهادت "سینا ستاروند" مرزبان هنگ مرزی بانه در درگیری با ضدانقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده مرزبانی استان کردستان از وقوع درگیری مسلحانه میان مرزبانان هنگ مرزی بانه با گروهک های معاند در منطقه مرزی این شهرستان و شهادت یکی از مرزبان در این درگیری خبر داد.

سردار فرج رستمی روز سه شنبه اظهار کرد: شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی بانه حین پایش و مراقبت از نوار مرز، با گروهک های معاند درگیر شدند که سربازان ولایت، مقتدرانه و با شجاعت با آنان مقابله کردند.

وی افزود: با مقاومت کم نظیر و ایثار نیروهای جان برکف مرزبانی ضمن دفع حمله این جنایتکاران، از نفوذ آنان به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شد و اقدامات اطلاعاتی به صورت ویژه جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان اضافه کرد: در این درگیری گروهبان یکم "سینا ستاروند" با رشادت و مقتدرانه در برابر گروهک معاند و ضد انقلاب ایستادگی کرد و به شدت مجروح شد که اقدامات پزشکی اولیه و تلاش برای احیا موثر واقع نشد و این مرزبان دلاور به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی یادآور شد: بررسی ها برای روشن شدن زوایای این جنایت ادامه دارد که اطلاعات تکمیلی، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

سردار رستمی در پایان ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید والامقام و همرزمانش، خاطرنشان کرد: سلحشوران مرزبانی جانانه از مرزها دفاع می کنند و قطعا راه این شهیدان بزرگوار و دیگر شهدا در دفاع از کشور و ارزش های نظام و انقلاب ادامه دارد.

..................................

پایان پیام/ 167