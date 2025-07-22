به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله ساجد نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، به مناسبت سالروز شهادت امام زینالعابدین(ع) تأکید کرد: امام سجاد(ع) با کردار و عمل خویش چهره واقعی یزیدیت را افشا کرده و خطوط روشن حسینیت را چنان ترسیم نمودند که این شیوه، الگویی جاودانه برای همه جریانهای حقطلب در برابر باطل است.
وی گفت: سیدالساجدین(ع) از لحظه ولادت تا واقعه کربلا و از آنجا تا آخرین لحظه عمر، سختترین شرایط و سنگینترین مصائب را با صبر و شکیبایی پشت سر گذاشتند و از همین رهگذر، پایههای صبر و استقامت را برای بشریت بنا نهادند؛ پایههایی که در هر عصر و زمانهای الهامبخش انسانها بودهاند و به آنها جرأت ایستادگی بر حق را بخشیدهاند.
این عالم برجسته پاکستان افزود: امام زینالعابدین(ع) با دعاها و مناجاتهای خالصانه خود، دلها و جانها را روشن ساختند، نور معنویت را در درون انسانها افروختند، نفس امّاره را مغلوب کردند و راه ارتباط مستقیم با خداوند را به بندگان آموختند. اگر امروز ما از این گنجینه معنوی، بهویژه «صحیفه سجادیه»، بهره بگیریم، میتوانیم راه نجات دنیا و آخرت خود را هموار کنیم.
آیت الله ساجد نقوی تأکید کرد: امام چهارم شیعیان این ویژگی ممتاز را داشتند که انسان را از طریق دعا و مناجات به خالق خود پیوند دادند و با عبادت، راه مهار نفس و تزکیه درون را نشان دادند.
وی در پایان هشدار داد: امروز که نیروهای باطل در تلاشاند تا هویت دینی، علمی، فرهنگی و استقلال امت اسلامی را نابود کنند و منابع آن را به تاراج ببرند، بیش از هر زمان دیگر باید از اصول، ارزشها و شیوههای امام سجاد(ع) بهره گرفت تا با صبر، حکمت و آگاهی بر این بحرانها فائق آمد.
