راه اندازی کمپین «اعدام در عربستان تصمیمی سیاسی است»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از فعالان مناطق قطیف، احساء و حجاز در عربستان سعودی کمپینی را با شعار «اعدام در عربستان تصمیمی سیاسی است» راه‌اندازی کرده‌اند که هدف آن افشای ماهیت سیاسی احکام اعدام در این کشور و اعتراض به سوءاستفاده حکومت از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفان است.



فعالان این مناطق تأکید کرده‌اند که احکام اعدام در عربستان سعودی نه بر اساس مبانی قانونی، بلکه به‌عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب صدای معترضان و مخالفان نظام صادر و اجرا می‌شود.

آنان خاطرنشان کردند که این گونه احکام به ابزاری در دست حکومت تبدیل شده‌اند تا با ایجاد رعب و وحشت، مطالبات برای حقوق و آزادی‌ها را سرکوب کرده و هرگونه حرکت مردمی برای تغییر را خاموش کنند.

در بیانیه این کمپین آمده است که چنین برخوردهایی عدالت را از معنا تهی کرده و دستگاه قضایی را به نهادی برای سرکوب سیاسی تبدیل کرده است.

این کمپین که با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، خواهان توقف فوری اجرای این احکام اعدام شده و حکومت عربستان را به بهره‌برداری سیاسی از ساختار قضایی تحت پوشش قانون متهم کرده است؛ اقدامی که فعالان آن را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند.

