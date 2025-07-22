در پی حمایت یونسکو از فلسطین و چین، خروج آمریکا از یونسکو کلید خورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه فوریه دستور بررسی ۹۰ روزه حضور آمریکا در یونسکو را صادر کرد و تأکید ویژه‌ای بر بررسی هرگونه «احساسات یهودستیزانه یا ضد اسرائیلی در درون این سازمان» داشت.

یک مقام کاخ سفید به روزنامه نیویورک پست گفت: «پس از انجام این بررسی، مقامات دولتی با سیاست‌های تنوع، برابری و فراگیری یونسکو و همچنین جانبداری آن از فلسطین و چین مخالفت کردند.»

آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفته است ایالات متحده را از یونسکو خارج کند؛ یونسکو از آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی تفرقه‌انگیز و ووک حمایت می‌کند که کاملاً با سیاست‌های عقلانی که آمریکایی‌ها در ماه نوامبر به آن رأی دادند، مغایرت دارد.»

وی افزود: «این رئیس جمهور همیشه آمریکا را در اولویت قرار خواهد داد و تضمین می‌کند که عضویت کشورمان در تمام سازمان‌های بین‌المللی با منافع ملی ما همسو باشد.»

از جمله ایرادات ذکر شده می‌توان به انتشار «جعبه ابزار ضد نژادپرستی» یونسکو در سال ۲۰۲۳ و ابتکار «تغییر شکل مردان» آنها در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که مورد اول از کشورهای عضو می‌خواست تا سیاست‌های «ضد نژادپرستی» را اتخاذ کنند و در «مسابقه‌ای برای رسیدن به صدر» برای تبدیل شدن به برجسته‌ترین مدافع عدالت اجتماعی، پاسخ به سؤالات مربوط به تاریخ نژادپرستی در حوزه‌های قضایی خود و سپس تلاش برای تضمین برابری، رقابت کنند.

ابتکار «مردان» گزارشی را منتشر کرد که کار این سازمان را برجسته می‌کرد. در هند با هدف تغییر نحوه تفکر «مردان در مورد مسائل جنسیتی» - به ویژه «هنجارهای جنسیتی مضر» - انجام شد. برنامه جنسیت همچنین سال گذشته گزارشی از بازی‌های ویدیویی منتشر کرد که به بررسی چگونگی «ترویج برابری جنسیتی» توسط بازی‌ها می‌پرداخت.

این مقام کاخ سفید در ادامه مدعی شد، در همین حال، یونسکو از هیئت اجرایی خود برای اعمال فشار بر اقدامات ضد اسرائیلی و ضد یهودی، از جمله تعیین اماکن مقدس یهودیان به عنوان اماکن «میراث جهانی فلسطین» استفاده کرد. به ادعای او، یونسکو اغلب از زبانی استفاده می‌کند که می‌گوید فلسطین توسط اسرائیل «اشغال» شده است و جنگ دولت یهود علیه حماس را محکوم می‌کند، بدون اینکه از این گروه انتقاد کند. علاوه بر این، پکن دومین تأمین‌کننده مالی بزرگ یونسکو است و اتباع چینی مانند معاون مدیر کل، شینگ کو، در مناصب کلیدی رهبری آن قرار دارند.

این مقام رسمی گفت: «چین از نفوذ خود بر یونسکو برای پیشبرد استانداردهای جهانی که به نفع منافع پکن است، استفاده کرده است.»

ترامپ در ابتدا در سال ۲۰۱۷ دستور خروج ایالات متحده از یونسکو را صادر کرد، و در آن زمان نیز به مواضع ضد اسرائیلی استناد می‌کرد.

ایالات متحده برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ در زمان رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق، از این سازمان سازمان ملل متحد خارج شد و در آن زمان گفت که این سازمان «تقریباً هر موضوعی را که به آن می‌پردازد، به طور غیرمستقیم سیاسی کرده است. این سازمان نسبت به یک جامعه آزاد، به ویژه بازار آزاد و مطبوعات آزاد، خصومت نشان داده و گسترش بودجه نامحدودی را نشان داده است.»

جو بایدن، رئیس جمهور سابق، ایالات متحده را در سال ۲۰۲۳ دوباره به یونسکو ملحق کرد و استدلال کرد که حضور آمریکا برای مقابله با تسلط رو به رشد چین بر این سازمان ضروری است. دولت بایدن همچنین متعهد شد که بیش از ۶۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های متحمل شده از زمان توقف مشارکت ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به دلیل عضویت فلسطین در این سازمان را بازپرداخت کند.

..............................

پایان پیام/