به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد مصطفی» نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در یک نشست خبری که با هدف صدور فراخوان فوری برای توقف سیاست گرسنگی در نوار غزه برگزار شد، رژیم صهیونیستی را به استفاده سیستماتیک از گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی متهم کرد و گفت: اسرائیل هر روز به طور میانگین ۲۸ کودک را در نوار غزه هدف قرار میدهد.
طبق گزارش شبکه الحدث، وی افزود: غزه امروز به معنای واقعی کلمه به گورستانی برای کودکان تبدیل شده است. جنایتهایی که علیه مردم این منطقه صورت میگیرد، بهویژه علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان، تمامی معیارهای انسانی و حقوقی را زیر پا گذاشته است.
نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با ابراز نگرانی شدید از وضعیت انسانی در این منطقه، خاطرنشان کرد: نوار غزه در آستانه سقوط به یک قحطی مرگبار قرار دارد. رژیم اشغالگر با محاصره، تخریب زیرساختها، ممانعت از ورود کمکهای انسانی و حملات مستقیم، تلاش میکند مردم را از طریق گرسنگی و فشار روانی وادار به تسلیم کند.
او در ادامه اظهار کرد: اکثریت قاطع جمعیت نوار غزه به اجبار از خانههای خود آواره شدهاند. این کوچ اجباری، به همراه کشتار روزانه و تخریب زیرساختهای حیاتی، بخشی از سیاست برنامهریزیشده برای نابودی اجتماعی و انسانی این منطقه است.
مصطفی با اعلام جدیدترین آمار از تلفات انسانی، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۹ هزار فلسطینی در غزه کشته شدهاند که از این میان، ۱۸ هزار نفر کودک و ۱۰ هزار نفر زن بودهاند. این آمار تکاندهنده نمایانگر ابعاد جنایتهای بیسابقهای است که در مقابل چشمان جهان رخ میدهد.
نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با خطاب قرار دادن جامعه بینالمللی، خواستار مداخله فوری برای توقف تجاوزگریها شد و گفت: ما از جامعه جهانی میخواهیم به مسؤولیت خود عمل کرده و فوراً برای پایان دادن به جنگ و محاصره غزه اقدام کند. سکوت در برابر این فجایع، به معنای همدستی با جنایتکاران است.
انتهای پیام
..............................
پایان پیام/
نظر شما