انور ابراهیم: بر موضع خود درباره ایران و غزه پایبندیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روسیاالیوم، انور ابراهیم نخستوزیر مالزی گفت به رغم فشارهای آمریکا بر مالزی در مذاکرات مربوط به تعرفههای گمرکی، این کشور بر موضع خود درباره نوار غزه و همچنین ایران پایبند خواهد ماند.
وی افزود: به رغم فشارها و تهدیدها و اعتراضها به موضع ما درباره فلسطین و غزه یا روابط خوب ما با ایران، این فشارها نخواهد توانست موضع ثابت ما و دیدگاه ما را به عنوان کشور مستقل برخوردار از حاکمیت، تغییر دهد.
انور ابراهیم تاکید کرد: مالزی به دفاع از موضع ثابت خود درباره فلسطین در محافل بینالمللی از جمله سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب ادامه خواهد داد.
به گفته ابراهیم، مذاکرات بین کوالالامپور و واشنگتن درباره کاهش تعرفه گمرکی آمریکا بر کالاهای ساخت مالزی همچنان ادامه دارد و به مراحل نهایی نرسیده است.
