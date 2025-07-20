به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، خواستار تقویت ارتباط میان علما و حاکمان و حفاظت از میراث علمی اسلام شد تا جامعه مسلمان بتواند در مواجهه با چالشهای فناوری نوین مانند هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن، مسیر آینده را به طور صحیح پیش ببرد.
وی که در مراسمی در مسجد پوترا جایا سخنرانی میکرد گفت که موفقیت در فناوری بدون زیربنای اخلاقی و دینی تضمین نمیشود.
وی افزود: اگر درک عمیق دینی نداشته باشیم، هیچ تضمینی برای امنیت وجود ندارد». مالزی علاوه بر پیشگامی در توسعه هوش مصنوعی، باید ارزشها و اخلاق را نیز پاس دارد تا صرفا مصرفکننده فناوری نباشد.
نخستوزیر مالزی همچنین از نقش تاریخی مراکز دینی تجلیل کرد و گفت آنها در دوره استعمار، ستون اصلی محافظت از روح، دانش و فرهنگ اسلامی بودند. او بویژه بر ضرورت تجهیز مدارس دینی و دانشآموزان آنها به مهارتهای فنی، حرفهای و سواد دیجیتال تأکید کرد.
انور ابراهیم از مسلمانان خواست تا گنجینههای عظیم دانش قرآنی، حدیث، فقه و حقوق اسلامی را بازشناسی کنند تا هویت و تاریخ خود را در عصر فناوری از دست ندهند. در این برنامه که با هدف احیای فرهنگ مناجات و دانش برگزار شد، علمای داخلی و خارجی حضور داشتند.
**************
پایان پیام/ 345