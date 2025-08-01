به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیات مواکب حسینی در استان دیالی عراق اعلام کرد که ۵۴ موکب خدماتی در یکی از گذرگاههای مرزی با ایران، همزمان با شروع ورود زائران از شش کشور اسلامی جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی، مستقر شدهاند.
«علی احمد طاهر» رئیس این هیأت، در گفتوگو با پایگاه خبری "بغداد الیوم" عراق گفت: هیات ما ۵۴ موکب خدماتی را در گذرگاه مرزی خسروی در محدوده شهرستان خانقین در شمالیترین نقطه استان دیالی همزمان با آغاز ورود زائران از ایران و پنج کشور اسلامی دیگر بهسوی عتبات مقدس، مستقر کرده است.
او افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته هزاران زائر از طریق این مرز وارد کشور شدهاند و انتظار میرود شمار آنها طی یک هفته آینده به اوج برسد.
وی تأکید کرد: استقرار موکبهای خدماتی با هماهنگی کمیته مرکزی، با در نظر گرفتن نقشه استقرار، نیازهای لجستیکی و سازماندهی فرآیند اعزام زائران به عتبات صورت گرفته است. برنامهریزی انجامشده مطابق با اصول دقیق بوده است تا بیشترین میزان انعطاف و روانی در خدمترسانی به حجم بالای زائران فراهم شود و خدمات اولیه به خوبی تأمین گردد.
