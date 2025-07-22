کنگره شهدای گیلان فرصتی برای بازخوانی افتخارات تاریخی مردم استان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حق‌شناس» صبح امروز سه‌شنبه، 31 تیر 1404 در جلسه هماهنگی برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت هشت هزار شهید گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش اعضای ستاد برگزاری کنگره، این رویداد را یکی از کم‌نظیرترین اقدامات فرهنگی در استان دانست و اظهار کرد: برگزاری این کنگره فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی و افتخارات بی‌بدیل مردم گیلان در مقاطع مختلف انقلاب و دفاع مقدس است.

وی با اشاره به نقش گیلانیان در تحولات مهم تاریخ معاصر کشور، از جمله فتح تهران توسط نیروهای اختیاریه در جریان مشروطه، نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی، تشکیل لشکر ویژه در دوران دفاع مقدس و نقش‌آفرینی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، مردم این خطه در سطح ملی نقش ممتاز و برجسته‌ای داشته‌اند؛ چه در دیپلماسی، چه در میدان نظامی و چه در جهاد تبیین.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم پیام‌رسانی کنگره به دو گروه مردم و نیروهای مسلح، تصریح کرد: همان‌گونه که مردم باید قدردان فرزندان شهیدشان باشند، نیروهای مسلح نیز باید بدانند که ملت به پاس مجاهدت آنان قدردان است.

حق شناس تصریح کرد: پیام این کنگره باید آن‌قدر جذاب و اثرگذار باشد که جوانان را به پیوستن به صفوف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترغیب کند.

وی همچنین بر اجرای برنامه‌های میدانی در سطح استان با حضور نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: اگر قرار است از 8 هزار شهید گیلانی سخن بگوییم، می‌توانیم با طراحی‌های خلاقانه در شهرهایی چون رشت، انزلی یا زیباکنار که نیروی دریایی مستقر است و سهم چهار هزار شهیدی دارد، با استفاده از فرم و نماد نیروهای مسلح، تجلی میدانی از این افتخار تاریخی داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در گیلان افزود: این کنگره نباید صرفاً یک رویداد مناسبتی باشد، بلکه باید تا سال‌ها در حافظه تاریخی استان باقی بماند؛ امیدواریم تا پایان برگزاری، همه دستگاه‌های اجرایی با تمام ظرفیت در کنار سپاه و ستاد کنگره بمانند.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: برگزاری دومین کنگره شهدای گیلان می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و امیدواریم دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی آن تا کنگره آینده که شاید هیچ‌یک از ما در آن نباشیم، به قوت باقی بماند.

در این جلسه که سردار آزادی رئیس حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور، معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرمانده سپاه قدس استان نیز حضور داشتند، هر یک از مسئولان کمیته های دومین کنگره ملی بزرگداشت هشت هزار شهید گیلان گزارش آخرین برنامه ها و اقدامات خود را ارائه دادند.

اجلاسیه دومین کنگره ملی شهدای گیلان در بازه زمانی هفتم تا هفدهم شهریور ماه سال ۱۴۰۴ به مدت ۱۰ روز برگزار خواهد شد.

این کنگره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران و تکریم خانواده‌های آنان برگزار می‌شود.

