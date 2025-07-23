به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ دوم پاسدار «سعید کوشکی جهرمی» در نشست جهاد تبیین و ویژگیهای سردار شهید سرلشکر «حاج غلامحسین غیب پرور» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع)، ضمن اشاره به سوابق طولانی همکاری با این شهید والا مقام، اظهار داشت: «از سال ۱۳۸۸ بهعنوان یکی از معاونان در کنار ایشان بودم و پیش از آن نیز ایشان جانشین منطقه مقاومت سپاه استان فارس بودند. سردار غیبپرور شخصیتی چندبعدی بود؛ هم نظامیِ مقتدر، هم انسانِ مؤمن، هم مدیرِ بااخلاص و هم پدری مهربان و بندهای خالص در پیشگاه خداوند.»
سردار شهید غیبپرور فرماندهای از جنس ولایتپذیری بود
براساس گزارش خبرنگار ابنا از شیراز، این یادگار دفاع مقدس با تأکید بر اینکه شهید غیبپرور از خانوادهای قرآنی و متدین برخاسته بود، افزود: «ایشان در خانهای رشد کرد که پدر و مادرش اهل قرآن بودند، خواهران و برادرانش نیز متدین و اهل عبادت. من بارها در جلسات قرائت قرآن، دقت ایشان در تجوید و اعرابگذاری را دیدم. گاهی وقتی قرائت من اندکی ایراد داشت، تذکر میدادند و این دقت و پایبندی ایشان به قرآن و زبان وحی، بخشی از شخصیت معنوی او بود.»
سردار کوشکی ادامه داد: «سردار غیبپرور تربیتشده مسجد بود و در بسیاری از سفرها و مأموریتها، هنگام صرف صبحانه یا در جلسات غیررسمی، روحیهای صمیمی و در عین حال عمیقاً معنوی داشت. این شهید والا مقام پیش از انقلاب اسلامی، با وجود سن کم، انقلابیگری را آغاز کرده بود. ریشهدار بود. درختی بود که در بیابان خشک هم نمیخشکد. سختیها او را خسته نمیکرد.»
وی با اشاره به نقش شهید در حوادث سالهای ۷۸ و ۸۸ بیان کرد: «در فتنه ۸۸، خدا میداند از ده خرداد تا نهم دی، یک شب را راحت چشم بر هم نگذاشت. سردار غیبپرور آن زمان فرمانده لشکر قدس در مازندران بود و تا ساعت ۳ بامداد در خیابانها حضور داشت و صبح رأس ساعت ۸، در جلسات برنامهریزی فردا حاضر میشد و هم کار اطلاعاتی میکرد، هم میدانی بود. بیادعا بود، اما پرکار و دقیق.»
این همرزم شهید غیب پرور با اشاره به مسئولیتهای کلان، مهم و حیاتی این شهید افزود: «او ولایت را درک کرده بود، نه فقط با زبان، بلکه با قلب و عمل. ادعای مردمداری نداشت، اما برای مردم جان میداد. در هر مسئولیتی اطاعت بیچونوچرا داشت همچنین علاقه عمیقی به حضرت فاطمه زهرا (س) در این شخصیت متبلور بود. اهل نماز اول وقت، قرائت خاص سورههای قرآن و محب اهلبیت بود و شهادت این فرمانده، مزد سالها جهاد خاموش تلقی میشود چراکه شهید غیب پرور جانباز ۴۵ درصد دفاع مقدس بود، اما هیچگاه دست از تلاش برنداشت.»
در پایان، سردار کوشکی جهرمی تأکید کرد: «هیچ راهی برای حفظ پیروزیها وجود ندارد مگر ایمان، قدرتیابی و اتحاد ملی؛ امید، نماز، مسجد، ولایتپذیری و شناخت راه شهدا، تنها مسیر عبور از بحرانها و رسیدن به پیروزی نهایی است. امروز ما وارثان راه سردارانی هستیم که در گمنامی زیستند و با عزت رفتند. باید قدردان آنان باشیم و راهشان را ادامه دهیم.»
