حجت الاسلام والمسلمین لطف‌الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید غلامحسین غیب‌پرور که در حرم شاهچراغ(ع) در شهر شیراز برگزار شد، به ویژگی های سرلشکر شهید غیب پرور اشاره و اظهار کرد: شهید غیب پرور تا پای جان برای حفظ امنیت مردم ایستاد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه نقش شهید غیب پرور در جنگ ۱۲ روزه را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: اگر در این جنگ ایستادگی ملی را مشاهده کردیم، قرارگاه ملی امنیت به فرماندهی سرلشکر شهید غیب‌پرور اداره شد. زحمات این شهید در خدمت به ملت باید دیده شود؛ او تا پای جان ایستاد و خواب، استراحت و زندگی را بر خود حرام کرد تا ارزش‌های انقلابی در جامعه جان بگیرد، ادامه یابد و مردم بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام والمسلمین دژکام با بیان اینکه سرلشکر شهید غیب‌پرور یادآور مالک‌اشتر امیرالمؤمنین(ع) بود، تصریح کرد: این شهید سعید، در صحنه‌های مختلف با اقتدار و مردانگی وارد میدان می‌شد و پیروز بازمی‌گشت، توانمندی‌های این شهید برای ما تداعی‌کننده ویژگی‌های مالک‌اشتر است؛ همان‌طور که حضرت علی(ع) در نامه‌ای مالک را به فرماندهی در دو نقطه حساس فرستاد و او را چنین توصیف کرد، امروز سلامی‌ها، باقری‌ها و غیب‌پرورها نیز از همان جنس سرداران مالک‌اشتر برای ولی‌امر هستند.

وی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم میدان انقلاب پر از سرداران رشید باشد تا از آنان بتوان چنین یاد کرد؛ سردارانی که در طول دوران خدمت حتی لحظه‌ای سستی نمی‌کنند، گفت: حضرت علی(ع) درباره مالک فرمودند که هیچ‌گاه بیمی از سستی او ندارم و مطمئنم از مسیر ولایت خارج نمی‌شود؛ این توصیف دقیقاً درباره سرلشکر شهید غیب‌پرور نیز صادق بود که تا پایان پای ولایت و انقلاب ایستاد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به فهم این مفاهیم نیاز داریم، گفت: مولا علی(ع) فرمودند مالک شخصیتی است که اگر کاری باید سریع انجام شود، در آن تأخیر نمی‌کرد و برعکس. این ویژگی امروز در سرداران بزرگ ما هم دیده می‌شود.

وی تأکید کرد: نباید برخی مردم که در برخی مسائل عجله دارند کاری کنند که رهبر معظم انقلاب اسلامی مجبور به ورود مستقیم شود. ما به فرماندهان خود اعتماد داریم و گاهی ممکن است شتاب ما برای دین از روی خیرخواهی باشد، اما باید اجازه دهیم فرماندهان با تدبیر کار خود را انجام دهند و ما صبوری کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین دژکام افزود: همان‌طور که مولا علی(ع) به مالک فرمود وقتی می‌خواهم اسلام را برپا کنم به تو پشتگرمی دارم، امروز نیز مقام معظم رهبری با اتکا به فرماندهان عالی ارتش و سپاه، جنگ‌ها و چالش‌ها را هدایت می‌کند. سپاهی‌ها و ارتشی‌ها امروز ادامه‌دهندگان راه شهید غیب‌پرور و امثال او هستند و باید مایه دلگرمی ملت و رهبری باشند.

