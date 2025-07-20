آخرین جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس در گردنه موک/ افزایش شمار جانباختگان به ۲۲ نفر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی واژگونی دلخراش یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور فیروزآباد به کوار، فرماندار قیروکارزین از افزایش شمار جانباختگان به ۲۲ نفر و مصدومان به ۳۳ نفر خبر داد که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
کاوه بهلولی قشقایی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری ابنا ضمن اشاره به مشخصات اتوبوس سانحهدیده، اظهار کرد: اتوبوس اسکانیا فاقد نقص فنی بوده و مسافران آن قصد زیارت مشهد مقدس را داشتند، این اتوبوس با شرکت «اوز نور» قرارداد داشته و بیشتر مسافران اهل شهرستان قیروکارزین بودهاند، طبق روال معمول، اتوبوس از شهرستان اوز حسابگیری میشود اما مسافران از روستاهای قیروکارزین، بخش افزر و اطراف شهر قیر سوار میشوند.
وی افزود: حادثه در کیلومتر ۳۵ تا ۳۸ گردنه موک رخ داد؛ جایی که شیب زیاد جاده و اختلال احتمالی در سیستم ترمز، کنترل وسیله نقلیه را از راننده سلب کرده و اتوبوس پس از برخوردهای متعدد با بتنهای کنار مسیر واژگون شده است.
فرماندار افزود: در ابتدا تعداد جانباختگان بین ۱۳ تا ۱۵ نفر اعلام شد اما با گذر زمان این عدد به ۲۲ نفر افزایش یافت. بیشتر قربانیان از کودکان، زنان و سالمندان بودند. راننده نیز که سابقه تخلف نداشته، جان باخته است.
وی ضمن قدردانی از همکاری مدیریت بحران شهرستان کوار و مردم منطقه، از حضور خانوادهها در حسینیهها و تکایا برای همراهی با مصیبتدیدگان سخن گفت و خاطرنشان کرد: مصدومان حادثه در بیمارستانهای شیراز و کوار تحت درمان قرار دارند
بهلولی یادآور شد: بخشی از پیکر جانباختگان به قیروکارزین و بخشی دیگر در کوار است، قرار است تا فردا همه اجساد انتقال یابند. مراسم تشییع نیز بهصورت متمرکز یا پراکنده انجام خواهد شد. پرونده قضایی مربوط به حادثه نیز تشکیل شده است.
