به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی پارسایی در مراسم افتتاح فاز نخست موزه شهر (بلدیه) شیراز با اشاره به قدمت ۱۲۰ ساله شهرداری‌های ایران و سابقه بلدیه در شیراز اظهار کرد: در تمام این سال‌ها تنها دو موزه شهری در شیراز ساخته شده که یکی موزه تاریخ طبیعی و دیگری موزه دفاع مقدس است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. این آمار در شأن پایتخت فرهنگی ایران و شهره به تمدن، تاریخ و هنر نیست.

براساس گزارش خبرنگار ابنا از شیراز، سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در این مراسم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در سفر به شیراز مبنی بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: از آن زمان تاکنون، نزدیک به دو دهه گذشته و اقدام خاصی انجام نشده بود تا اینکه مدیریت شهری فعلی با درک درست از این مطالبه، گام بلندی برداشت. اینکه کمتر از دو سال پس از آغاز به کار شورای ششم و شهرداری جدید، پروژه‌ای با این وزن و اهمیت در حوزه فرهنگی کلید می‌خورد، شایسته تقدیر است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود: در حالی که معمولاً شهرداری‌ها خود را صرفاً متولی خدمات شهری می‌دانند، اقدام شهردار شیراز در ورود به عرصه زیرساخت‌های فرهنگی بسیار نویدبخش است. اینکه این پروژه به بدنه داخلی شهرداری سپرده شد و از واگذاری آن به نهادهای بیرونی پرهیز شد، نشان از اعتماد به توان تخصصی داخلی دارد.

وی با تأکید بر تغییر عنوان موزه از «بلدیه» به «موزه شهر» گفت: این تغییر نه‌تنها یک تصمیم اسمی نبود، بلکه به معنای ورود شیراز به شبکه جهانی موزه‌های شهری (CAMOC) است. موزه شهر، یک فضای تعاملی برای بازخوانی هویت تاریخی و زیستی شهروندان است، نه صرفاً مکانی برای نگهداری اشیای تاریخی فاقد پیوند با زندگی امروز.

پارسایی ادامه داد: موزه‌ای که صرفاً ویترینی از اشیای تاریخی بدون ارتباط با زیست معاصر باشد، نمی‌تواند در توسعه پایدار شهری نقشی ایفا کند. نگاه ما به موزه شهر، نگاهی «یادخانه‌ای» است؛ مکانی برای به خاطر آوردن، تقویت حس تعلق و هویت جمعی، به‌ویژه در شهری چون شیراز که میزبان مهاجران بسیاری از نقاط مختلف کشور است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی این پروژه در تاریخ بلدیه شیراز گفت: می‌توان از این پروژه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات فرهنگی شهرداری شیراز در تمام دوران نام برد. امیدواریم این فضا در آینده‌ای نزدیک به میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی تبدیل شده و مجموعه‌داران و هنرمندان شیرازی بتوانند آثار خود را در آن به نمایش بگذارند.

پارسایی در پایان اظهار کرد: موزه شهر می‌تواند درخشان‌ترین ستاره در آسمان فرهنگی شیراز باشد؛ مشروط بر آن‌که با همان انگیزه آغازین، تا پایان نیز با جدیت پیگیری شود.

