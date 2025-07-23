به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد که راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر»، پس از اقامه نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته، ۳ مرداد ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود.
در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است:
قحطی شدید، گرسنگی، تشنگی، آوارگی، قتل عام، بیپناهی، بمباران و مرگ کودکان، حکایت هر روزه مظلومترین و غریبترین مردمان کره زمین است و دردها و فشارهای بیسابقه بر بیش از ۲ میلیون انسان، همه مسلمانان و آزادیخواهان را به فریاد و اقدام دعوت میکند. بیشک مردم مظلوم غزه، در این شبها و روزها سختترین ایام تاریخ این سرزمین را تجربه میکنند و در سکوت برخی دولتهای عربی و اسلامی و در بیتوجهی همه نهادهای مدعی بینالمللی، هماکنون غزه در آستانه کشتاری بیسابقه با بزرگترین قحطی تاریخ معاصر قرار گرفته و این قتلگاه انسانی، نمایش تمامعیار یک فاجعه بشری است که در آن، رژیم سفاک صهیونیستی با وقاحتی بیمثال، مرزهای بقاء را هر روز تنگتر میکند و در این سرزمین محصور، گرسنگی تحمیلی و محاصره سرزمینی و انهدام کامل زیرساختهای حیاتی، به ابزاری برای شکنجه جمعی و سازوکار کشتار سیستماتیک بدل شده است.
آنچه در نوار غزه در جریان است، تبلور تمامقد شکست و استیصال رژیمی است که پس از ماهها جنایت و بمباران، اکنون در پی ناتوانی از دستیابی به توافقی برای آتشبس و آزاد کردن اسرای خود، به پستترین روشها روی آورده است. حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به تجمع آوارگان فلسطینی منتظر دریافت آرد و صف غذا، تنها گوشهای از این استیصال و ددمنشی است. این رژیم پلید، اکنون در سکوت شرمآور جامعه جهانی، کمر به کشتار مردم فلسطین با ابزار گرسنگی و تشنگی بسته است و فاجعه روز به روز عمیقتر میشود و این وضعیت، مسئولیت تاریخی ملتها برای ایستادگی در کنار حقیقت را بیش از پیش سنگین میسازد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن محکومیت شدید این جنایات جنگی و با تأکید بر لزوم اقدام فوری جامعه جهانی، خواستار تحقیقات فوری بینالمللی در مورد مکانیسم مشکوک آمریکایی- اسرائیلی در توزیع کمکهاست و به دولتهای اسلامی و عربی اعلام میدارد که بیتفاوتی در قبال گرفتاری بیسابقه مردم مسلمان و مظلوم غزه عواقب سخت دنیوی و اخروی خواهد داشت. در همین راستا، مردم غیور و نمازگزاران جمعه در مراکز استانهای سراسر کشور با حضور مؤثر و پرشور خود در راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر»، پس از اقامه نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته ۳ مرداد ۱۴۰۴، همبستگی عملی خود با ملت فلسطین و مظلومان جهان و انزجار و تنفر عمیق خود از باند آدمکش صهیونیستی و حامی اصلی آن، آمریکای جنایتکار را به نمایش می گذارند.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما