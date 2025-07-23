به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «شهابالدین مشایخی» نماینده جامعه المصطفی در بنگلادش و نپال با حضور در مجمع جهانی اهلبیت(ع) در قم از خبرگزاری ابنا بازدید کرد.
در این بازدید، جلسهای با حضور حجت الاسلام مشایخی و «حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا برگزار شد و پیرامون بهرهمندی از ظرفیت های متقابل و هم افزایی در عرصه های مختلف، گفتگو صورت گرفت.
حجتالاسلام مشایخی در این جلسه با اشاره به ظرفیت های کشور بنگلادش اظهار کرد: این کشور، یک کشور اهل بیتی است و مردم بنگلادش به اهل بیت(ع) علاقه دارند، البته فعالیت های جریان وهابیت این مسئله را تهدید می کند. مردم بنگلادش به ایران و مکتب اهل بیت(ع) علاقه دارند و بزرگان اهل سنت این کشور زمانی که اهل بیت(ع) می شنوند به دلیل شدت علاقه شان به اهل بیت(ع) اشک می ریزند.
وی با بیان این که ظرفیت خیلی خوبی در بنگلادش است، افزود: می توان از ظرفیت علاقه مردم بنگلادش به مکتب اهل بیت(ع) استفاده کرد. مراسم های بزرگ برای بزرگداشت نیمه شعبان در این کشور، برگزار می شود و روز عاشورا در بنگلادش تعطیل رسمی است.
نماینده جامعه المصطفی در کشور بنگلادش با تاکید بر همکاری منسجم و مستمر این نهاد با خبرگزاری ابنا از آمادگی نمایندگی جامعه المصطفی در کشور بنگلادش برای ایجاد دفتر خبرگزاری ابنا در این کشور و و حمایت لجستیک از خبرنگار ابنا برای پوشش اخبار و رویدادهای اهل بیتی در بنگلادش خبر داد.
حسن صدرایی عارف نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی خبرگزاری اهلبیت(ع) در انعکاس رویدادها و اخبار محبان اهلبیت(ع) در این منطقه، همکاری و همافزایی ابنا و نمایندگی المصطفی را ضروری دانست.
شایان ذکر است که خبرگزاری اهلبیت - ابنا ، یک خبرگزاری ۲۷ زبانه است که به انعکاس رویدادهای دینی به خصوص اخبار پیروان اهلبیت علیهمالسلام در نقاط مختلف جهان اهتمام دارد و عمده هدفگذاری این خبرگزاری در عرصه بینالملل و دیپلماسی رسانهای است.
