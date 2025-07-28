  1. صفحه اصلی
  2. اخبار مجمع

بازدید نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آفریقای جنوبی از خبرگزاری اهل‌بیت(ع)

۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۰
کد خبر: 1712433
بازدید نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آفریقای جنوبی از خبرگزاری اهل‌بیت(ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا حقیقی از خبرگزاری ابنا، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا حقیقی نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آفریقای جنوبی، ضمن حضور در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم، از خبرگزاری ابنا بازدید کرد.

بازدید نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آفریقای جنوبی از خبرگزاری اهل‌بیت(ع)

در این بازدید، جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا حقیقی و «حسن صدرایی عارف» مدیرمسئول خبرگزاری ابنا برگزار شد و پیرامون ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های فیمابین، گفتگو صورت گرفت.

بازدید نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آفریقای جنوبی از خبرگزاری اهل‌بیت(ع)

خبرگزاری ابنا، یک خبرگزاری فعال برای انعکاس اخبار شیعیان جهان است که به ۲۷ زبان دنیا و زیر نظر مجمع جهانی اهل بیت(ع) فعالیت می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha