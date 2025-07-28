به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا حقیقی نماینده جامعة المصطفی العالمیة در آفریقای جنوبی، ضمن حضور در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم، از خبرگزاری ابنا بازدید کرد.

در این بازدید، جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا حقیقی و «حسن صدرایی عارف» مدیرمسئول خبرگزاری ابنا برگزار شد و پیرامون ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های فیمابین، گفتگو صورت گرفت.

خبرگزاری ابنا، یک خبرگزاری فعال برای انعکاس اخبار شیعیان جهان است که به ۲۷ زبان دنیا و زیر نظر مجمع جهانی اهل بیت(ع) فعالیت می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸