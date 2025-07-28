  1. صفحه اصلی
بازدید نماینده جامعة المصطفی العالمیة در کشور بورکینافاسو از خبرگزاری ابنا + عکس

۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۸
کد خبر: 1712587
حجت‌الاسلام والمسلمین «علیرضا حداد» ضمن حضور در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم از خبرگزاری ابنا بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حداد نماینده جامعة المصطفی العالمیة در کشور بورکینافاسو ضمن حضور در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم، از تحریریه خبرگزاری ابنا بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های این خبرگزاری بین‌المللی قرار گرفت. 

در این بازدید، جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حداد و «حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا برگزار شد و پیرامون بهره‌مندی از ظرفیت های متقابل و هم افزایی در عرصه های مختلف، گفتگو صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حداد در این جلسه بر آمادگی نمایندگی جامعة المصطفی العالمیة در کشور بورکینافاسو برای پشتیبانی از خبرسانی از پیروان و محبان اهل بیت(ع) در این کشور، تاکید کرد. 

