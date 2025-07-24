عبدالملک الحوثی: فاجعه غزه ننگی بر پیشانی بشریت و پیش از همه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی، مسئول جنبش انصارالله یمن، روز پنج‌شنبه در سخنرانی هفتگی خود با محوریت تحولات اخیر فلسطین و تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این هفته را "غم‌انگیزترین و ظالمانه‌ترین هفته از زمان آغاز تجاوزات اسرائیل به غزه" توصیف کرد.

الحوثی با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار انسانی در غزه گفت: «تصاویر کودکان قربانی و رنج‌نامه آن‌ها در غزه بسیار دردناک و شرم‌آور برای تمام جامعه بشری، و در رأس آن مسلمانان است. دشمن صهیونیستی، کودکان را به‌طور هدفمند آماج جنایات وحشیانه خود قرار داده و حتی از واردات شیر خشک برای آن‌ها جلوگیری می‌کند، زیرا درصدد نابودی آنان است.»

او افزود: «صهیونیست‌هایی که خود را "ارتش اسرائیل" می‌نامند، با انتشار ویدیوهایی از قتل کودکان به شکل تفریح و بازی، به جنایات خود افتخار می‌کنند. این هفته یکی از خون‌بارترین و فاجعه‌بارترین هفته‌ها از آغاز تجاوز به غزه بوده است.»

مسئول انصارالله خطاب به مدعیان حقوق بشر گفت: «حقوق کودک و حقوق بشر کجا هستند؟ همه شعارهایی که غرب کافر برای فریب ملت‌ها سر می‌دهد، در غزه بی‌معنا شده‌اند.» وی همچنین با اشاره به وضعیت زنان فلسطینی گفت: «زنان باردار و سالخورده در شرایطی وحشتناک به‌سر می‌برند و صهیونیست‌ها آن‌ها را با بمب‌های آمریکایی هدف قرار می‌دهند و از منطقه‌ای به منطقه دیگر آواره می‌سازند.»

الحوثی تاکید کرد که شدت جنایات اسرائیل به حدی است که «قابل وصف نیست و با تعداد بالای قربانیان و جنایات دهشتناک، تصویری تاریک از بی‌عملی جامعه جهانی و خیانت نهادهای عربی و اسلامی را به نمایش می‌گذارد.»

او با اشاره به وضعیت فقر غذایی و قحطی در غزه گفت: «بیش از هزار فلسطینی تنها در همین هفته بر اثر حملات آمریکایی-اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ده‌ها هزار کودک فلسطینی در آستانه مرگ ناشی از سوءتغذیه قرار دارند و ۱۷ هزار مادر به کمک فوری نیاز دارند تا از مرگ نجات یابند. حدود ۹۰۰ هزار کودک در غزه گرسنه هستند و ۷۰ هزار نفر از آن‌ها وارد مرحله حاد سوءتغذیه شده‌اند. بیماران کلیوی و دیابتی نیز در خطر مرگ قرار دارند.»

مسئول جنبش انصارالله همچنین پرسید: «اتحادیه عرب کجاست؟ سازمان همکاری اسلامی چه می‌کند؟ این سکوت در برابر نسل‌کشی، قحطی و کوچ اجباری، ننگ بزرگی است برای همه نهادها و جوامع بین‌المللی.»

او با اشاره به روش‌های جدید فشار اسرائیل گفت: «صهیونیست‌ها حتی پس از آواره کردن مردم، آن‌ها را در مناطق محدود و فاقد آب هدف قرار می‌دهند. آن‌ها عملاً از سلاح "تشنگی" برای فشار بر مردم استفاده می‌کنند.»

عبدالملک الحوثی خاطرنشان کرد که «ملت فلسطین امروز بیش از هر زمان دیگری احساس تنهایی می‌کند و پیش از همه از جانب مسلمانان و اعراب دچار خیانت شده‌اند، زیرا مسئولیت آن‌ها پیش از دیگران است.»

او خواستار اقدام فوری برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد: «بی‌تفاوتی و تماشاگر بودن برخی کشورهای عربی، مرگ جمعی وجدان‌ها و خیانت آشکار به ارزش‌های انسانی است.»

در بخش دیگری از سخنانش، الحوثی تاکید کرد: «شعارهای غرب درباره حمایت از کودکان در غزه رسوا شده است. مسلمانان که جمعیتی میلیاردی دارند، امروز در برابر یک فاجعه انسانی ساکت مانده‌اند. تنها بخش اندکی از امت موضعی شرافتمندانه و روشن علیه دشمن دارند.»

او همچنین با اشاره به ماهیت جهانی صهیونیسم گفت: «حرکت صهیونیستی یک پروژه جهانی است که توسط یهودیان برای تسلط بر جهان طراحی شده و دو بال آن آمریکا و اسرائیل هستند. اهداف این حرکت جهانی است و نه تنها مسلمانان، بلکه همه بشریت را تهدید می‌کند.»

در پایان، مسئول انصارالله هشدار داد: «صهیونیسم جنبشی تجاوزگر، جنایتکار، ظالم و فاسد است که به‌دنبال سلطه و نابودی ملت‌هاست. این حرکت، مبتکر ایده‌ موسوم به "میلیارد طلایی" است؛ طرحی که خواهان نابودی سایر جوامع انسانی است.»

..............................

پایان پیام/