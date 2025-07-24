به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم پاکستان به محبت و عشق به اهل‌بیت(ع) مشهور هستند و این ارادت عمیق در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی و اجتماعی پاکستان، حتی در میان اهل‌سنت و دیگر ادیان این کشور نمود یافته است. از حضور پرشور در مراسم اربعین و برنامه‌های حسینی ماه‌های محرم و صفر گرفته تا نقش برجسته علما و مراکز علمی در ترویج معارف اهل‌بیت(ع). این کشور پس از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی ارادت به اهل‌بیت در جهان شناخته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی شمسی‌پور مسئول نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در پاکستان در گفت‌وگویی با ابنا به بررسی جایگاه ویژه مکتب اهل‌بیت(ع) در میان مردم پاکستان پرداخت:

ارادت مردم پاکستان به اهل‌بیت(ع)؛ ریشه‌ها و ظرفیت‌ها

در مورد مکتب اهل بیت(ع) در پاکستان، باید عرض کنم که اساساً جمهوری اسلامی پاکستان از دو جهت اهمیت دارد: نخست، اسلامیت این کشور است که بیش از ۹۷ درصد مردم آن رویکرد اسلامی دارند. دوم، حجم بالای پیروان اهل‌بیت(ع)، چه در میان شیعیان و چه حتی در میان غیرشیعیانی که به اهل‌بیت(ع) ارادت دارند و برخی از آن‌ها به‌عنوان دوازده‌امامی شناخته می‌شوند. این ویژگی‌ها، پاکستان را پس از جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان دومین کشور در دنیا با ارادت ویژه به اهل‌بیت(ع) متمایز می‌کند.

منشأ این ارادت به اهل‌بیت(ع) عوامل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها ظرفیت علمی علمای بزرگ پاکستان است. این کشور از قدیم حوزه‌های سنتی و قدیمی داشته و مباحث دینی، فقهی، ولایی، احکام و کلام در آن رواج داشته است. حوزه‌های درسی قوی در پاکستان وجود داشته و ره‌آوردهایی از نجف و قم به این کشور منتقل شده و گاهی نیز از همان حوزه‌های دینی داخلی نشأت گرفته است. امیدواریم این ظرفیت‌ها بیشتر رونق یابد و در جامعه پاکستان گسترش پیدا کند. حضور این علما نقش بسزایی در ترویج مکتب اهل بیت در پاکستان داشته است.

اربعین و برنامه‌های حسینی؛ موتور محرک فرهنگ اهل‌بیت(ع)

اخیراً، موضوع اربعین نیز به ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) در پاکستان کمک کرده است. اربعین، به‌اصطلاح، فراز جدیدی در جامعه اسلامی شیعی است. اگرچه این سنت از قدیم وجود داشته، اما مدتی متوقف شده بود و امروز با حجم وسیعی در جریان است. اجتماع بزرگ شیعیان در اربعین به دو صورت برگزار می‌شود: برخی از افراد از پاکستان با وجود سختی‌ها و هزینه‌های زیاد، مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا را طی می‌کنند. بسیاری از آن‌ها با صرفه‌جویی و پس‌انداز یک عمر، آرزوی حضور در این سفر را دارند. این سفر برایشان آرزوی بزرگی است و با وجود همه سختی‌ها و پیچیدگی‌ها، این مسیر را هموار می‌کنند تا در پیاده‌روی اربعین حضور یابند. این امر تأثیر بسزایی در انتقال مکتب اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه مرام حسینی به ملت پاکستان داشته است.

نکته دیگر، برنامه‌های حسینی در ماه‌های محرم و صفر در پاکستان است که بسیار پرشور برگزار می‌شود. منابر وعظ و خطابه، مداحی‌ها و برنامه‌های حسینی، شور حسینی را در این کشور تقویت کرده است. البته مبلغین دین باید به این نکته توجه کنند که در مقوله اعتقادات و دانش‌های مکتب امام حسین(ع)، باید ترویج بیشتری صورت گیرد تا مبادا خرافاتی وارد این حوزه شود و چهره زیبای حسینی را خدشه‌دار کند.

ان‌شاءالله ما نیز به‌عنوان افرادی که در مجموعه المصطفی در پاکستان فعالیت می‌کنیم، بتوانیم به توسعه وجهه علمی جمهوری اسلامی با رویکرد حوزوی کمک کنیم. اگر بتوانیم جنبه‌های علمی مکتب اهل‌بیت(ع) را آشکار و ترویج کنیم، چنان‌که خود اهل‌بیت(ع) فرموده‌اند: «اگر مردم زیبایی‌های کلام ما را بدانند، از ما پیروی می‌کنند.» نیازی به زحمت مضاعف نیست؛ کافی است جلوه‌های زیبای علوم اهل‌بیت(ع) را به مردم منتقل کنیم. این مکتب، مکتب محبت، انس، الفت و مهربانی است و شریعت محمدی(ص) آسان است؛ نه سخت‌گیرانه . اگر این شیرینی‌ها را به مردم منتقل کنیم، آن‌ها به‌طور طبیعی به این مکتب جذب خواهند شد.

ان‌شاءالله خداوند کمک کند تا روزبه‌روز مکتب اهل‌بیت(ع) را گسترش دهیم و در کنار آن، همزیستی خوبی با سایر ادیان داشته باشیم. و این یکی از وظایف خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ است. آنچه در این خبرگزاری دیدم، زمینه بسیار خوبی برای گسترش اخبار، گزارش‌ها و مطالب مرتبط با کشور فراهم کرده است. در حد قوانین و مقررات موجود، می‌توانیم این فعالیت‌ها را انجام دهیم.

خبرگزاری ابنا؛ ظرفیتی برای هم‌افزایی شیعیان و ترویج مکتب اهل‌بیت(ع)

خبرگزاری ابنا سرمایه‌ای ارزشمند است و بستر بسیار خوبی برای توسعه ارتباط میان شیعیان در کشورهای مختلف ایجاد کرده است. این خبرگزاری امکان آگاهی از دانش‌ها، اخبار و مسائل موجود در کشورهای مختلف را در حوزه مرتبط با شیعیان و اهل بیت فراهم می‌کند. مزیت بزرگ آن این است که همه کشورها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و به‌نوعی هم‌افزایی میان شیعیان در کشورهای مختلف ایجاد می‌شود.

این بستر، زمینه‌های کاری را به همه جا منتقل می‌کند و به پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) آگاهی می‌دهد که در چه زمینه‌هایی می‌توانند بهتر فعالیت کنند یا از کارهای دیگران الگوبرداری کنند. این اقدام بسیار ارزشمندی است که به نظر من به‌خوبی انجام شده است. امیدوارم خداوند به دوستان کمک کند تا این خبرگزاری را توسعه دهند و غنی‌سازی مطلوبی در این حوزه صورت گیرد. این خبرگزاری در حقیقت ابزار بسیار مهمی برای ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) است.

........................

پایان پیام