به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و مقاومت عزتمندانه مردم این کشور در مقابل جنگ ترکیبی و شناختی جبهه دشمن و ضرورت تبیین مواضع و افزایش کنشگریهای جامعه بانوانی پیروان اهلبیت(ع) در دفاع از جبهه حق و مقاومت؛ نشست هماندیشی افزایش نقشآفرینی بانوان کنشگر پیرو اهلبیت(ع) در خصوص تحولات اخیر جبهه مقاومت به همت امور زنان و خانواده معاونت امور بینالملل مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار شد.
در این نشست که با حضور بیش از ۲۰ نفر از خواهران فعال و رسانهای از ۹ کشور لبنان، سوریه، اندونزی، هندوستان، افغانستان، پاکستان، نیجریه، زامبیا و آرژانتین، در سالن اجتماعات مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار شد، خانم دکتر رکنآبادی، مشاور معاون امور بینالملل مجمع جهانی اهلبیت(ع) و مسئول امور بانوان و خانواده ضمن خیرمقدم به حضار، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری نسبت به پیام محوری حضرت زهرا(س) به جامعه زنان، یعنی از خودسازی تا جهانسازی، در خصوص مسئولیت اجتماعی بانوان به ویژه در فضای کنونی تأکید کرد و جذب حداکثی مخاطب و تشکیل گروههای همسو و همفکر را نوعی فراهم آوردن قدرت برای خدمت به امام عصر(عج) قلمداد کرد و از حاضران خواست در خصوص راهکارهای کنونی در مواجهه با دسیسههای استکبار بویژه در فضای مجازی به تبادل نظر بپردازند.
در ادامه، خانم دکتر علاسوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، با اشاره به سه خطمشی و سیاستهای حرفهای یهود در طول تاریخ، از جمله تحریف واقعیت و جعل در مواجهه با تمام ادیان پس از خود، تسلط بر شاهراه ثروت جهانی و در دست داشتن سهامداران بزرگ جهانی و دستیابی به قدرت و سلطه سیاسی به شکل نفوذناپذیر، بر لزوم مقابله با آن با تحکیم سازههای قدرت مادی و معنوی جبهه انبیا و حق تأکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: سازه قدرت معنوی ما باید به شکلی باشد که استکبار را کور کند؛ چون آنها قدرت معنایی ما را درک نمیکنند. از طرفی میبینیم که عمدتاً یهود همیشه دست به ساخت معنا میزند و تلاش دارد تا جای حق و باطل را عوض کند. یکی از این تلاشها در ایجاد ادبیات شرقشناسی در طول دویست سال اخیر بوده است تا بتواند به زبان خودش شرق را برای مردم غرب روایت کند.
سپس خانم دکتر علاسوند با اشاره به اینکه غرب آسیا و محلی که ما در آن حضور داریم، محل تحقق تمدنها بوده است، افزود: امروز انسان غربی خودش را مرکز جهان میداند و مابقی را حاشیه میپندارد. تمدن غربی که نوپا است و مبتنی بر توحش شکل گرفته، خودش را در مرکز جهان میبیند، لذا شرقشناسی را برای مناطق دیگر نامگذاری میکند و به این بهانه دنبال دیگریسازی است.
این بانوی اندیشمند با اشاره به تأثیر جهانگردان و میسیونرهای مذهبی در پژوهش و شناخت شرق بیان کرد: افرادی را به شرق میفرستند تا کتاب بنویسند و انسان شرقی را به عنوان دیگری بدبخت معرفی کنند، در حالی که شرق خودش دارای ثروت، تمدن و سازه قدرت بوده است، تا حدی که وقتی شرقیها منابع شرقشناسی و کتابهای غربیها را میخوانند، دچار از خودبیگانگی میشوند. با پروژه استعمار ذهن، فرهنگ، زبان و الفبای شرق را غارت میکنند و در نهایت به شکل کلی ارکان استقلال و هویت را از شرق میگیرند. پس تمام منطق آنها این است که باید ذلیل کرد و کشورهای صاحب تمدن را تحقیر نمود و در چشم خودشان کوچک کرد تا به استضعاف کشیده شوند.
وی با اشاره به اینکه فهم این سیاستهای مرکزی بسیار مهم است و اگر به موقع بفهمیم و در مقابلش بایستیم، چه بسا مانع پیشرفت توسعه این استعمار غربی شویم، بیان کرد: سالها پیش در هند برخی از شخصیتها در مقابل این سیاستهای مرکزی ایستادند و مقاومت کردند. استفاده از اصطلاحهایی مثل شرق دور و خاورمیانه هم بر همین اساس و بر همین منطق بوده است. در حقیقت غرب خودش را مرکز و اصل میداند و شرق را که از آن دور است، به همان نسبت خاور دور یا امثال اینها تعبیر میکند.
در ادامه این جلسه، خانم دکتر علاسوند به کنشگران فعال پیشنهادهایی ارائه کرد و افزود: دنیا حقیقتاً قبل از جنگ غزه نمیدانست که نود سال و نزدیک یک قرن است که جای جلاد و قربانی عوض شده، اما امروز دیگر این موضوع برای همه مردم دنیا مشخص شده است. امروز دیگر همه میدانند که شاهراههای ثروت دست کیست و چه کسانی از طریق حتی خوراک و سلامت قصد تسلط بر دنیا دارند. حتی از طریق سرگرمیها و با هویت تصویرسازیها تلاش دارند که بر همه مردم دنیا تسلط پیدا کنند و استعمار ذهنی را شکل بدهند. دنیا فهمیده که مقاومت با این میراثی که غربیها سالهاست برایش تلاش میکنند، در حال مبارزه است. در چنین مرحلهای است که ما نباید بگذاریم این خونهایی که در راه این تغییر باورهای مردم دنیا ریخته شده، هدر برود. پس باید تلاش کنیم که این خونها و این تلاشهایی را که مقاومت برای بیدار کردن مردم دنیا صرف کرده، درست تفسیر شود و درست روایت شود. حضرت زینب کبری (س) هم بعد از حادثه عاشورا نهضت معارفی را پیرامون خون اباعبدالله به راه انداخت و این نهضت در طول تاریخ در حال تکرار شدن است. دنیا امروز دقیقاً آماده است تا ضربه نهایی را به یهود بزند.
سپس خانم دکتر با اشاره به اینکه قدمهای زیادی از چهل و شش سال پیش در این خصوص توسط فعالین حوزه مقاومت برداشته شده است، گفت: الان یک و نیم سال است که از آنچه در غزه اتفاق میافتد، همه ما رنج میبریم. چهارصد هزار شهید در غزه امروز داشتهایم تا دنیا فهمیده که حق و باطل و مظلوم و مستکبر کجا قرار گرفتهاند. در حالی که در سالهای گذشته ما بیشتر از اینها شهید داشتهایم و حتی نزدیک یک میلیون کشته در عراق یا در کشورهایی مثل میانمار داشتیم، اما چون رسانه در کنار آنها قرار نگرفت، کسی از آنها باخبر نشد و در دنیا انقلابی رخ نداد. اما در موضوع غزه، با توجه به اینکه رسانه در کنار این مردم مظلوم قرار گرفت، توانست بیداری را خلق کند. مردم دنیا متوجه این ظلم شدند و ضلع این بیداری جدید را اسلام تشکیل میدهد، به طوری که دیگر اسلامهراسی به اسلامخواهی تبدیل شده و هر نفر امروز یک پیامرسان به شمار میآید. نایافتهها حاضر به تعویض با یافتهها نیستند. بحث، بحث اسلام است. خیلی از کودکان کشته شدند و بهانه این خونها، پس گرفتن فلسطین است. استعمار در این جنگ و مبارزه باخته و ثروت در مقابل این گرسنگی شکست خورده و تشیع ثابت کرده که با اینکه از میان یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمانی که در دنیا وجود دارند، فقط چهارصد میلیون آن را شیعه تشکیل میدهد، اما قدرت در پرچم سرخ حسینی و سبز مهدوی است.
در انتها، خانم دکتر علاسوند با تأکید بر نقش جبهه مقاومت در عصر کنونی بیان کرد: پس یک ضلع این مقاومت، رسالت مهمی است که برای ما تعریف شده است. ایران و انقلاب ایران و مقاومت تبدیل به یک تم جهانی شده است. کسی باور نمیکرد پرچم اسرائیل به آتش کشیده شود یا پرچم فلسطین و ایران در کنار هم در اقصی نقاط دنیا بلند شوند. همانطور که وجود حضرت زینب(س) نهضت معارفیاش را با نهضت معارفی توسعه داد، ما هم امروز نیاز به یک نهضت معارفی داریم. حتی با وجود شهادت رهبران و فرماندهانی همچون سید حسن نصرالله و حاجیزاده و ...، ما نباید دست روی دست بگذاریم، باید آنها را تفسیر کنیم و حتماً نفسهای داغ حضرت زینب(س) مساعد و کمککار ما خواهد بود.
در ادامه نشست، خانم دکتر خزعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و معاون سابق رئیسجمهور شهید در امور زنان و خانواده، با اشاره به گفتاری از امام راحل و آیهای که میفرماید: «یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المومنین»، بیان کرد که تمام مراحلی که در انقلاب و دوران پس از انقلاب گذراندهایم، از تجزیهطلبیها، هشت سال دفاع مقدس، فتنههای مختلف که از خارج و داخل برای این انقلاب طراحی شد، به دلیل مدیون نگاه حسینی و زینبی، تبیینگریها و ایستادگیهای پای این اعتقاد، همچنان مستحکم ایستاده و از بین نرفته است.
وی افزود: احمد امین نیز میگوید دو بال حماسه و خون باعث حفظ تشیع شده است. عاشورا و ادبیات آن، شور و احساس در کنار عقل و منطق، هر دو با هم باعث حفظ این حماسه شدهاند. همچنین عبدالله علائی میگوید که مسلمان حقیقی باید دو قبله داشته باشد: قبله ایستادگی که کربلا و عاشوراست و قبله عبادت که مکه مکرمه است. همین تعبیر را یکی از مشاوران سید حسن نصرالله، آقای عبدالکریم عبید، که پس از بیست سال از زندانهای اسرائیل آزاد شده بود، به کار برد و گفت که یهود با ریزهکاریها و تفاوتهای شیعه و سنی و همه فرقههای مسلمان آشناست و دنبال اختلاف میگردد. یک بار یک افسر صهیونیستی از او پرسیده بود: «شما در کربلا مگر چند کشته داشتید؟» گفتم: «هفتاد و دو نفر.» او گفت: «هنوز به سر و سینه میزنید؟ اما امروز که هر روز از شما میکشیم، پس میخواهید چه کنید؟» عبید افزوده بود که آنها میدانند در درگیریهای آخرالزمانی، جنگ نهایی را با شیعه خواهند داشت.
خانم دکتر خزعلی ادامه داد: امروز نمونه ایثار، ازخودگذشتگی و آنچه در کربلا اتفاق افتاده بود را در غزه میبینیم. کربلای ایران، کربلای حسینی و کربلای غزه شباهتهای زیادی به هم پیدا کردهاند و نیاز به جهاد تبیین داریم. حرکت حضرت زینب(س) را نیاز داریم. سیاستی که حسین(ع) در همراه کردن خانوادهاش داشت، بیحکمت نبود. خدا خواسته بود آنها اسیر شوند و مسئولیتشان را انجام دهند و با لثارات الحسین به پیروزی نهایی برسند.
وی با اشاره به جنگ دوازدهروزه ایران و استناد به آیات قرآن کریم عنوان کرد: در آیات پنجاه و پنج تا شصت سوره مبارکه انفال، تمامی مراحل جنگ دوازدهروزه به شکل خوبی بیان شده و همه مراحل جنگی که ما پشت سر گذاشتهایم در این آیات توصیف شده است. ابتدا میگوید با توکل و اعتماد به خدا حرکت کن، سپس میگوید قوت و شدت داشته باش و وسایل را آماده کن. حالا رباط الخیل شاید موشک باشد، شاید هستهای باشد، شاید تسلط علمی باشد؛ همه اینها میتوانند آماده کردن خود باشند. اگر به اینها مسلط شویم، میتوانیم بر دنیا تحکم داشته باشیم.
در مرحله سوم میگوید با شدت برخورد کن تا پشتوانههای دشمن را هم ضعیف کنی، یعنی حتی آنهایی که به آنها دل بستهاند، مأیوس شوند، دلشان بلرزد و پراکنده گردند و نگذاری دشمن تعداد زیادی را دور خودش جمع کند.
در مرحله چهارم میفرماید خیانتکاران و پیمانشکنان را دقت داشته باش.
در مرحله پنجم میگوید به مرحله آتشبس که رسیدی، آمادگی داشته باش و به خدعهها و نیرنگها دقت کن، توکل بر خدا کن. اگر خواستند فریب دهند، خدا تو را آگاه و کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به امدادهای غیبی که مکرر در این جنگ دوازدهروزه و همچنین دفاع مقدس هشتساله شاهد آن بودهایم، بیان کرد: خداوند در این آیات میفرماید مؤمنین را به جنگ تشویق کن. اسلام دین صلح است، اما وقتی دشمن ظلم میکند، عین رحمت، ایستادگی و جنگ با کسانی است که فقط زبان زور را میفهمند. امروز میبینیم که قانون جنگل حاکم شده و استکبار با کمال پررویی و وقاحت نظر خود را بر دیگران تحمیل میکند. یا باید ایستاد و نترسید یا تسلیم شد. در این آیات اشاره دارد که اگر بیست نفر صابر داشته باشید، بر دویست نفر پیروز میشوید، چون خدا کمک میکند و اگر صد نفر باشید، بر دو برابر آن پیروز میشوید و همه اینها بستگی به میزان ایمان و قوت دل شما دارد.
وی افزود: ما از معجزات «رمی خدا» در تلآویو زیاد دیدیم؛ چطور موشکها به مقصد میرسید و از هفت لایه گذر میکرد و به هدف میرسید. همه اینها «ما رمیت و لکن الله رمی» بوده است. حتی در این آیه اشاره میکند که از این معجزات میبینی که خودشان به دست خودشان خانههایشان را ویران میکنند و واقعاً دیدیم موشکهایی که از لایه عبور میکرد و پدافندهایی که خانههای خودشان را ویران میکرد.
یکی دیگر از معجزات این جنگ دوازدهروزه، یکپارچگی و انسجام داخلی بود. کسانی که سالها معاند و ضدانقلاب بودند یا در زندانهای ما بودند، در تبعید بودند یا در خارج از ایران بودند، همه برخط شدند. خداوند در این آیه میفرماید اگر حتی تو هم میخواستی بین آنها الفت و همدلی ایجاد کنی، نمیتوانستی و این خدا بود که دلهایشان را با رهبری یکی کرد و دلهای آنها را برگرداند.
وی با اشاره به وظایف فعالین جبهه مقاومت در زمان کنونی بیان کرد: امروز ما نباید خسته شویم. دردناکتر از دست دادن این همه فرمانده، عالم و دانشمند چیزی نیست، اما توجه داشته باشیم که از یاران اهلبیت و پیامبر، این افراد عزیزتر نبودند. خدا میخواهد شهدا را بگیرد و گاهی خون آنها اثرگذارتر و کوبندهتر است. خون مردم غزه در دنیا اثرگذارتر شد تا مردم تشنه عدالت شوند و این پرچم در جهان بلند شود.
وی افزود: گاهی ما زنان حسرت حضور نظامی در میدانها را داشتیم، اما الان جبهه، جبهه رسانه و تبیینگری است. همانطور که زمانی میگفتیم ای کاش امامان ما رسانه داشتند. مسلمانان را در کشورهای خودتان بیدار کنید، حقیقت را به آنها برسانید. ماهیت این ظلم را نشان دهید. اینکه من فقط ایمان و اهل بیت را قبول دارم کافی نیست. سختیها هست، اما کسی که هدف دارد، مانند زینب میگوید: خدا ما را برگزید تا در این مسیر آورده شویم. از امام صادق(ع) پرسیدند فرج به همین راحتی پیش میآید؟ فرمود: نه، مؤمنین باید در خون و عرق خود بغلتند. همانطور که زایمان هم وقتی درد به نهایت شدت برسد، تحقق پیدا میکند. لذا مردم باید بیدارتر شوند. هوشیاری، استقامت، خستگیناپذیری و درجا نزدن در صحنهها بسیار مهم است و باید به وعده الهی ایمان داشته باشیم.
در انتها، وی با اشاره به لطف الهی در شرایط کنونی گفت: امروز الطاف خداست که در این مسیر ایستادهایم و سلاح تبیینگری در دست همه ماست. آن کس که توان دارد، مهارتها را یاد بگیرد و وارد فضای مجازی شود. دشمن ارتش سایبری دارد، ما هم باید این را داشته باشیم. در جنگ شناختی نباید عقب بمانیم، باید آنها را کمجلوه دهیم. همیشه برد با داشتن ادوات بسیار جنگی نیست، از روشهای دیگر هم میشود استفاده کرد. مطرح نکردن اختلافات خیلی مهم است. انشاءالله بتوانیم در این میدان هم پیروز شویم.
در ادامه این نشست، خواهران از کشورهای مختلف به ارائه راهکارها و نقطهنظرات خود برای ادامه این مسیر پرداختند و با تکیه بر اهمیت ادامه همکاری علمی فکری جمع حاضر، بر تداوم برگزاری چنین جلساتی و همچنین ادامه مسیر با تشکیل گروههای علمی راهبردی تاکید کردند.
