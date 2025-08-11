به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زیارت اربعین، رویدادی است که ریشه در اراده الهی دارد و هر سال این عظمت و شکوه بیش از پیش برای جهانیان نمایان می‌شود. اربعین با تمام جلوه‌های زیبا و شکوهمندش اکنون به فصلی برای اتحاد میان تمام آزادیخواهان جهان بدل شده و مسیری برای ظهور و بروز جامعه مهدوی گشوده است.

در ادامه نشست‌ها، گفت‌وگوها و وبینارهای خبرگزاری ابنا درخصوص این رویداد بی‌بدیل و باعظمت، دو نفر از کارشناسان و نویسندگان بین‌المللی «شیخ توفیق علویة العاملی» نویسنده و پژوهشگر اسلامی از لبنان و «ماجد الشویلی»، تحلیلگر سیاسی و نایب‌رئیس مرکز مطالعات سیاسی افق از عراق، به بیان ویژگی‌هایی از اربعین حسینی پرداختند.

توفیق علویة با تاکید بر وجود اراده خاص الهی در بروز پدیده اربعین گفت: زمان‌بندی اربعین، نه بر اساس محاسبات انسانی، بلکه بر اساس تقدیر خداوند متعال صورت گرفته است. این سفر معنوی، سرشار از خاستگاه‌ها، جلوه‌ها و اهداف منحصر به فردی است که درک عمیق‌تر آن، گامی مهم در شناخت جایگاه واقعی این رویداد عظیم محسوب می‌شود.

خاستگاه‌ها؛ از عشق حسینی تا پاسداشت ارزش‌ها

این نویسنده لبنانی، در تشریح خاستگاه‌های زیارت اربعین، سه انگیزه اصلی را برمی‌شمارد:

عشق به امام حسین (ع): این عشق، که تجلی عشق به خداوند متعال است، انگیزه اصلی حرکت زائران به سوی کربلا محسوب می‌شود. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید: «بگو: من از شما هیچ پاداشی بر آن نمی‌خواهم، جز دوستی با خویشانم». این عشق، ریشه‌ای عمیق در تاریخ و فرهنگ دینی دارد و به عنوان یک تکلیف الهی بر دوش بشریت نهاده شده است.

تکریم امر الهی: خداوند متعال، امام حسین (ع) را بزرگ داشته و این امر، زائران را به تکریم و پاسداشت ایشان فرا می‌خواند. حضور در اربعین، نشان‌دهنده ارج نهادن به مقام کسی است که خداوند او را گرامی داشته است.

قدردانی از احیاگران ارزش‌ها: انسان‌ها به طور ذاتی از کسانی که ارزش‌هایی چون نوع‌دوستی، راستگویی، صداقت، اخلاص و فضایل اخلاقی را زنده می‌کنند، تجلیل به عمل می‌آورند. اربعین، عرصه‌ای برای نمایش خیزش و نشاط ارزش‌هاست و زائران با این اقدام، از امام حسین (ع) به عنوان احیاگر این ارزش‌ها، قدردانی می‌کنند.

شیخ توفیق علویة، علاوه بر این خاستگاه‌ها، «تلاش برای کسب پاداش الهی» را نیز از انگیزه‌های مهم شرکت در این زیارت برشمرد و گفت: چرا که در این عمل، برکات و پاداش‌های معنوی فراوانی نهفته است.

جلوه‌ها؛ از سخاوت تا خدمتگزاری بی‌منت

این پژوهشگر لبنانی، افزود: مراسم اربعین، آینه‌ای تمام‌نما از جلوه‌هایی چون سخاوت، نوع‌دوستی، عشق، صمیمیت و گردهمایی‌های معنوی است؛ گردهمایی‌هایی که مورد رضایت خداوند و اهل بیت(ع) است.

کارشناس دینی تلویزیون المنار لبنان، «خدمتگزاری» را برجسته‌ترین جلوه اربعین دانست و گفت: در این اجتماع عظیم، تمامی عناوین و القاب دنیوی، از جمله قدرت، ثروت و شهرت، رنگ می‌بازد و تنها خلوص در خدمت به زائران امام حسین(ع) نمایان می‌شود. افتخار به خدمتگزار بودن، وجه تمایز این رویداد عظیم است.

اهداف؛ تداوم راه حق و اعلام موضع حسینی

شیخ توفیق علویة العاملی، اهداف اصلی زیارت اربعین را در دو محور کلیدی خلاصه کرد و اظهار داشت:

حفظ اسلام از محورهای کلیدی اربعین است. این تجمع عظیم، نمادی از پایبندی به اسلام و پاسداشت ارزش‌های آن است.

اعلام موضع حسینی نیز دیگر محور کلیدی این اجتماع بزرگ است و زائران در این گردهمایی بزرگ، با الهام از قیام امام حسین(ع)، موضع خود را در برابر ستمگران در هر دوران اعلام می‌دارند. این تداوم راه حق و حقیقت، تضمین‌کننده پیام کربلا در طول تاریخ خواهد بود.

زیارت اربعین؛ تجدید میثاق امت اسلامی با آرمان‌های حسینی

در ادامه «ماجد الشویلی»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از عراق گفت: زیارت اربعین، فراتر از یک سفر معنوی، رویدادی است که بازتاب‌دهنده اهداف و آرمان‌های والای نهضت حسینی است. این تجمع عظیم، فرصتی برای تجدید پیمان امت اسلامی با ارزش‌ها و اهدافی است که امام حسین(ع) برای زنده نگه داشتن آنها جانفشانی کرد.

تجدید پیمان با آرمان‌های حسینی

به گفته وی، زیارت اربعین، تجلی‌گر تأکید امت اسلامی بر پایبندی به آرمان‌های امام حسین(ع) است. این حرکت عظیم، نقطه آغازی است بر تجدید میثاق با آن رهبر بزرگ و کسانی که راه او را ادامه می‌دهند. در حقیقت، با تأکید بر تعهد به پیروی از اباعبدالله الحسین(ع)، امت اسلامی بر رد بی‌عدالتی، استبداد و آمادگی خود برای فداکاری در راه اسلام و وحدت امت، صحه می‌گذارد. این آمادگی، در جهت دور نگه داشتن قدرت‌های استکباری و استعماری از سرزمین‌ها و ملت‌های اسلامی و حفظ هویت امت واحده صورت می‌گیرد.

نتایج؛ همگرایی، وحدت و برجسته‌سازی نقاط قوت امت

الشویلی افزود: نتایج زیارت اربعین، به لطف الهی، به همگرایی دیدگاه‌ها و تقویت پیوندهای وحدت و برادری در میان آحاد امت اسلامی، به ویژه پیروان اهل بیت(ع)، کمک شایانی کرده است. این رویداد، توجه جهانیان را به نقاط قوت عظیم این امت جلب نموده و قلوب را به هم نزدیک‌تر ساخته است.

وی با اشاره به توطئه‌های اخیر استکبار علیه امت اسلامی افزود: زیارت اربعین، همچون حج، فرصتی مغتنم برای تبادل افکار و تقویت دیدگاه‌ها در میان امت اسلامی به شمار می‌رود. این تجمع عظیم، پاسخی قاطع به تلاش‌های تفرقه‌افکنانه استکبار جهانی علیه امت اسلام است.

نقطه عطف؛ نماد آزادی‌خواهی و رهایی از سلطه

نایب‌رئیس مرکز مطالعات سیاسی افق عراق، در پایان افزود: امروزه، زیارت اربعین به یک نقطه عطف مهم در دین مبین اسلام تبدیل شده و به یکی از ویژگی‌های برجسته ملت‌هایی بدل گشته است که مشتاق آزادی و رهایی از یوغ بردگی و سلطه غرب هستند. این رویداد، نمادی از مقاومت و پایداری در برابر ظلم و استبداد و تجدید عهدی با آرمان‌های بلند حسینی است.

..........................

پایان پیام