به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ادامه فشارهای حکومت سرپرست افغانستان بر زنان، منابع محلی در کابل از بازداشتهای گسترده طالبان به اتهام «حرکت بدون محرم» خبر میدهند؛ بازداشتهایی که به گفته شاهدان، اغلب با تحقیر، جریمههای سنگین همراه است.
یکی از خانوادههای آسیبدیده در این خصوص به خبرنگار ما گفت: «متأسفانه موارد زیادی را از نزدیک دیدهام که با وجود داشتن حجاب کامل، توسط نیروهای امر به معروف طالبان بازداشت شد. او چندین روز در بازداشت بود و در این مدت، به خاطر وضعیت کودک شیرخوارهاش، پس از گریهها و وساطتهای فراوان، با آوردن کودک به مرکز بازداشت، آزادش کردند.»
او میگوید طالبان مدعیاند که این بازداشتها به دلیل حجاب نامناسب است، اما حتی زنان با حجاب مناسب هم فقط به جرم تردد بدون محارم و حتی بانوان با فرزندان کوچک هم مشمول این برخوردها شدهاند. به گفته او: «یکی از زنان تاجیک را هم گرفتند که با بچههای خودش در راه رفتن به داکتر بود. دارو و نسخه پزشکیاش را هم گرفتند و گفتند چون محرم نداشته، جرم کرده.»
طبق گزارش این شهروند، بسیاری از بازداشتشدگان بدون جرم مشخص و فقط به بهانه «بیمحرم بودن» یا اتهامهای مبهم دیگر، تا پاسی از شب در بازداشتگاهها نگهداشته شدهاند.
او درباره روند آزادی برخی از افراد گفت: «به بعضیها گفتند باید پنجاههزار افغانی جریمه بدهید. امروز ۱۷ نفر آزاد شدند و الباقی که تعداد نفرات بالای ۱۵۰ نفر میباشند هنوز در زندان نیروهای امر به معروف طالبان است.»
منابع میگویند این روند باعث ایجاد ترس و ناامنی روانی در میان مردم شده و بسیاری از زنان کابل حتی برای رفتوآمدهای ضروری روزمره هم احساس امنیت نمیکنند.
