به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «وحید اسکندری» امروز جمعه، 3 مرداد 1404 در گفت‌وگویی با اشاره به نام نویسی بیش از ۹ هزار گیلانی در سامانه سماح اظهار کرد: ثبت‌نام در سامانه سماح از ساعت ۹ صبح روز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و روند نام‌نویسی همچنان ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت گیلان با بیان اینکه ثبت‌نام تنها به صورت اینترنتی انجام می‌شود، افزود: زائران پیش از اقدام به نام‌نویسی باید نسبت به تهیه گذرنامه معتبر اقدام کرده باشند.

وی با اشاره به الزامی بودن پرداخت هزینه خدمات، ادامه داد: هزینه بیمه و خدمات‌رسانی جمعیت هلال‌احمر برای زائران اربعین ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده که پرداخت آن در زمان ثبت‌نام ضروری است.

اسکندری با تأکید بر لزوم دریافت کد رهگیری سامانه سماح، گفت: زائران پس از ثبت‌نام می‌توانند از تاریخ ۴ مرداد تا ۲۲ مرداد با همراه داشتن مدارک شناسایی و کد رهگیری، برای دریافت ارز زیارتی به میزان حداکثر ۲۰۰ هزار دینار عراق به یکی از شعب بانک‌های ملی، صادرات، پست‌بانک یا تجارت در سطح استان مراجعه کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان اضافه کرد: پرداخت ارز به تمامی زائران به‌جز کودکان زیر ۵ سال انجام خواهد شد.

وی با اشاره به زمان پایان ثبت‌نام‌ها، تصریح کرد: فرآیند نام‌نویسی زائران تا روز ۲۶ مرداد، یعنی سه روز پس از برگزاری اربعین حسینی ادامه دارد.

اسکندری در پایان بیان کرد: شهروندان گیلانی برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره‌های ۰۱۳-۳۳۶۶۴۴۲۷ و ۰۱۳-۳۳۶۶۴۴۲۸ تماس بگیرند.

